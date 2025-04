L'OM coule, il sauve le soldat De Zerbi

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Longtemps dauphin du PSG, l’OM est en grand danger en cette fin de saison. Mais l’entraîneur Roberto De Zerbi n’est pas menacé pour autant.

Cinq défaites lors des sept derniers matchs en Ligue 1, la situation est plus que préoccupante à l’Olympique de Marseille, qui a perdu sa deuxième place au profit de l’AS Monaco le week-end dernier. Pire, les hommes de Roberto De Zerbi ne sont désormais plus assurés de terminer dans le top 4 qualificatif pour la Ligue des Champions avec seulement deux points d’avance sur Strasbourg, actuellement sixième du championnat. L’heure est grave pour Marseille à trois jours de la réception de Montpellier, lanterne rouge de Ligue 1, samedi soir au Vélodrome.

Pour autant, Roberto De Zerbi n’est pas menacé, alors que de nombreux entraîneurs de l’OM subiraient une pression colossale s’ils étaient dans une telle situation. Pour Albert Emon, ex-coach de l’OM interrogé par La Provence, il n’est pas question de remettre en cause l’Italien de 45 ans. « Envie de voir De Zerbi continuer un an de plus ? Ah oui, je trouve que le boulot est bien fait » a d’abord lancé Albert Emon au quotidien régional, avant de poursuivre. « C’est sérieux, même si quand on perd à Reims comme ils l’ont fait, c’est qu’il y a une défaillance quelque part. Je suis confiant, je pense que l’on va finir dans les trois premiers et en août, ça sera autre chose, avec plus de maturité pour certains, une adaptation digérée pour d’autres » a poursuivi l’ex-entraîneur de l’Olympique de Marseille.

De Zerbi n'est pas remis en cause à l'OM

Puis ce dernier de conclure. « Le championnat n’est pas fini, Monaco reçoit Strasbourg dans le même temps. Il y a un challenge sur cinq matchs. Il faut tous les gagner. La dynamique est négative, mais ça peut revenir. Si ça se passe bien contre Montpellier et Brest, l’OM sera dans les trois premiers » estime Albert Emon, pour qui Marseille peut quasiment assurer sa place en Ligue des Champions lors des deux prochains matchs, avec deux réceptions abordables. Encore faut-il enchaîner deux victoires consécutives, ce que l’équipe de Roberto De Zerbi n’a plus fait depuis début février.