L’OM corrigé, Longoria a flashé sur un latéral

Par Eric Bethsy

Malgré la signature de l’ancien Lensois Jonathan Clauss, l’Olympique de Marseille serait toujours en quête d’un latéral droit. Le club phocéen s’intéresserait à l’Anglais Max Aarons, qui a participé à la récente victoire de Norwich City contre les Marseillais (3-0) en amical.

Sur sa lancée, l’Olympique de Marseille est loin d’avoir terminé son recrutement. Outre les postes ciblés avant l’ouverture du marché des transferts, la direction doit également compenser d’éventuels départs. On peut notamment citer le nom de Pol Lirola. A première vue, le latéral droit débutera la saison prochaine en tant que doublure de la recrue Jonathan Clauss, sauf s’il venait à partir avant la fermeture du mercato.

Lirola sur le départ ?

L’hypothèse n’est pas à exclure tant l’Espagnol a déçu lors du précédent exercice. L’ancien joueur de la Fiorentina a été méconnaissable suite à son transfert définitif pour 12 millions d’euros. Du coup, l’Olympique de Marseille sera probablement à l’écoute en cas d’approche pour son flop. Ce qui explique peut-être l’intérêt du club pour un nouveau latéral droit. En effet, le site de Football Insider affirme que le vice-champion de France s’intéresse à Max Aarons (22 ans). Le joueur de Norwich City aurait-il récemment tapé dans l’œil des dirigeants marseillais ?

Max Aarons? 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Du mal à y croire. Pourquoi?



1️⃣ Joueur qui intéresse des gros clubs de BPL comme Man. United.

2️⃣ ne peut jouer que couloir droit. Concurrence avec Clauss.

3️⃣ évalué à plus de 20M d’€. Une somme aussi importante sera mise sur d’autres postes.#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/sRhIzS2Qxx — OM_NEWS (@OM_FLASH_NEWS) July 22, 2022

C’est possible puisque l’international espoirs anglais a disputé le match amical largement remporté contre les hommes d’Igor Tudor (3-0) le week-end dernier. A noter que Wolfsburg et le Borussia Mönchengladbach seraient également sur le coup. Pas de quoi diminuer la valeur du joueur estimé à plus de 20 millions d’euros. A ce tarif, pas sûr que le président Pablo Longoria soit prêt à envisager un transfert. A moins d’un prêt, le dirigeant ne devrait pas aller plus loin. Il se pourrait également que l’Olympique de Marseille ait pris des renseignements au moment où la piste Jonathan Clauss s’était refroidie.