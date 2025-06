L'OM contacte Monaco pour Ben Seghir ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM a flashé sur Eliesse Ben Seghir pour renforcer son attaque et a déjà contacté l’AS Monaco pour prendre des renseignements.

Le départ de Luis Henrique à l’Inter Milan a laissé un vide au sein de l’effectif olympien. L’une des priorités du mercato est de combler ce départ avec le recrutement d’un ailier gauche pour l’Olympique de Marseille. Le club phocéen a déjà finalisé les arrivées du milieu Angel Gomes et du défenseur DC Egan-Riley, mais peu de pistes ont pour l’instant filtré pour ce poste d’ailier gauche. A en croire les informations d’Anthony Aubès, journaliste pour BFM Marseille, un premier nom concerne un joueur de Ligue 1.

Eliesse Ben Seghir, one of the most prolific U-21 players of the season! ✨🇲🇦



⚽️ 11 goals

🅰️ 5 assists pic.twitter.com/rxVWv2I6dN — AS Monaco EN 🇲🇨 (@AS_Monaco_EN) June 12, 2025

En effet, notre confrère affirme que l’Olympique de Marseille a pris des renseignements auprès de l’AS Monaco pour un potentiel transfert d’Eliesse Ben Seghir. L’international marocain (11 sélections) de 20 ans, indiscutable en début de saison, a perdu sa place au fil des mois avec Adi Hütter jusqu’à devenir un simple joker. Malgré ses 11 buts et ses 5 passes décisives en 2024-2025, il ne semble plus vraiment entrer dans les plans de l’entraîneur autrichien, qui lui préfère Minamino et Akliouche pour épauler Biereth et Embolo. La porte semble donc ouverte pour un départ de Ben Seghir… mais à quel prix ?

L'OM s'invite dans le dossier Ben Seghir

L’information n’a pas encore fuité. On imagine mal, en tout cas, l’ASM faire un cadeau à l’un de ses concurrents en Ligue 1 avec un joueur de 20 ans encore sous contrat jusqu’en 2027. De plus, l’OM aura fort à faire pour boucler la signature d’un joueur très surveillé en Europe. Ces dernières semaines, le Barça, Manchester City, Liverpool ou encore le Bayer Leverkusen ont notamment été cités comme des clubs très attentifs à la situation d’Eliesse Ben Seghir, dont la valeur marchande est estimée à près de 30 millions d’euros. Reste à voir si tout cela calmera Marseille ou si au contraire, le club olympien sera déterminé à frapper un très grand coup sur le marché des transferts avec une telle signature.