L'OM confirme, entorse des ligaments du genou pour Amine Harit

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Dans un communiqué, l'Olympique de Marseille a confirmé la grave blessure au genou d'Amine Harit, lequel est donc forfait avec le Maroc pour le Mondial qui débute le 20 novembre au Qatar.

« Amine Harit, blessé lors de la rencontre face à l’AS Monaco dimanche, souffre d’une entorse des ligaments croisés du genou gauche. Des examens médicaux sont en cours pour lui proposer les soins adaptés à sa blessure. Le joueur va suivre un protocole de soins adaptés. L’Olympique de Marseille souhaite un prompt rétablissement à Amine et espère le voir le plus rapidement possible sur les terrains », précise l'OM dans son communiqué médical au sujet de l'international marocain, victime d'un choc avec Axel Disasi, dimanche soir lors de la victoire de l'OM à Monaco.