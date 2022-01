L'OM coincé, Pablo Longoria enrage

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L’Olympique de Marseille a un mois pour régler le dossier Boubacar Kamara.

Le minot arrive en fin de contrat au mois de juin, et les perspectives ne sont pas réjouissantes pour l’OM. Malgré ses efforts, et même une proposition qui ferait de lui l’un des plus gros salaires du club, le milieu de terrain refuse de prolonger et se voit bien partir libre dans le club de son choix en fin de saison. Un départ dès le mois de janvier est possible, mais encore une fois, l’OM ne croule pas sous les offres, et surtout, Kamara préfère se décider en fin de saison. Deux clubs le courtisent actuellement, avec des intentions bien différentes. L’OM aimerait ainsi faire affaire avec à l’AS Roma, qui serait prêt, afin de faire accélérer les choses, à le récupérer dès cet hiver contre une indemnité de transfert. Un scénario qui satisfait Pablo Longoria, mais beaucoup moins Boubacar Kamara.

L'AS Roma ou Manchester United pour Kamara

Ce dernier discute en effet avec Manchester United, qui est prêt à lui faire une grosse proposition sur le plan personnel, mais refuse d’entendre parler d’un transfert affirme The Mirror. Un scénario qui convient mieux au jeune milieu de terrain, sans compter que le salaire offert par les Red Devils est bien plus conséquent que celui des Italiens. L’OM a désormais un mois pour essayer de faire changer d’avis son joueur, même si ses agents ont pour le moment fermé la porte aux deux solutions qui conviendraient au club provençal : une prolongation ou un départ sous la forme d’un transfert en janvier. Autant dire que Pablo Longoria, qui déteste ce genre de situations, et il n’est pas le seul, risque de s’agacer si le dossier reste bloqué de la sorte pendant tout le mercato.