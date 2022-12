L'OM cible un Portugais au milieu

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Alors que le mercato hivernal doit ouvrir ses portes dans quelques jours, l'OM poursuit sa quête de recruter un milieu de terrain. Les dirigeants phocéens ont jeté leur dévolu sur un franco-portugais du Fenerbahçe qui est également pisté par le FC Séville de Jorge Sampaoli.

Avec la blessure d'Amine Harit juste avant la trêve internationale, l'OM a eu le temps de se pencher sur son remplaçant. Les Marseillais vont être privés du meneur de jeu marocain pendant plusieurs mois. Afin de pallier son absence, les dirigeants phocéens ont décidé de conserver Gerson. Bien que le joueur brésilien ne rentre pas dans les plans d'Igor Tudor, Pablo Longoria souhaite le garder à Marseille, en cas de dernier recours. Néanmoins, l'OM s'est bien renseigné sur un milieu de terrain. Selon les informations de Mundo Deportivo, le club méditerranéen n'est pas insensible aux qualités de Miguel Crespo. Le joueur de 26 ans évolue à Fenerbahçe, en Turquie.

Sampaoli veut jouer un mauvais tour à l'OM

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Miguel Crespo (@miguelcrespo_oficial)

Le natif de Lyon n'a disputé que 10 matchs cette saison pour 2 buts inscrits et 1 passe décisive délivrée. Malgré sa naissance dans le Rhône, il a toujours joué au Portugal avant de partir en Turquie, et n'est donc pas connu des habitués du football français. En dépit des belles prestations de Miguel Crespo, Jorge Jesus n'est pas convaincu par l'ancien joueur d'Estoril. L'OM voudra profiter de sa situation. Néanmoins, le FC Séville est également sur les tablettes du milieu de terrain. Jorge Sampaoli qui tente déjà de recruter Gerson, souhaite également faire venir le joueur prometteur d'Istanbul en Andalousie. Séville, dix-huitième de la Liga, est dans une situation très délicate en championnat et doit absolument renforcer son effectif pour remonter dans le classement. L'ancien entraîneur de l'OM espère parvenir à un accord pour le Brésilien et convaincre Miguel Crespo de poser ses valises à Séville. Flamengo reste toujours en négociations avec les Phocéens pour faire revenir Gerson chez les Mengao. Le mercato hivernal risque d'être agité à Marseille.