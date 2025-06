L’OM cherche le successeur de Luis Henrique en Algérie

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

En attendant l’officialisation du transfert de Luis Henrique à l’Inter Milan, l’Olympique de Marseille tente de recruter un nouvel ailier. Plusieurs noms sont énumérés pour la succession du Brésilien, et notamment celui de l’Algérien Adil Boulbina.

Avant de clôturer les comptes de la saison, l’Olympique de Marseille va enregistrer une belle vente. Le club phocéen s’apprête à boucler le transfert de Luis Henrique à l’Inter Milan pour environ 25 millions d’euros. De quoi envisager le recrutement avec un peu plus de sérénité. Sans parler des renforts attendus pour la charnière centrale, il faudra évidemment compenser le départ du Brésilien. Le président Pablo Longoria et son directeur du football Medhi Benatia recherchent activement un ailier.

Des obstacles pour l'OM

Ces derniers jours, les pistes Igor Paixão (24 ans, Feyenoord Rotterdam) et Noa Lang (25 ans, PSV Eindhoven) ont été révélées. Mais l’Olympique de Marseille envisage aussi la venue d’un deuxième joueur moins expérimenté sur le couloir gauche. Pour ce profil, la direction olympienne pense effectivement à Adil Boulbina. L’ailier du Paradou sort d’une excellente saison durant laquelle il a inscrit 18 buts et délivré 7 passes décisives en championnat. Sans surprise, l’Algérien âgé de 22 ans ne manque pas de propositions, prévient le média DZfoot.

En plus d’Al-Duhail au Qatar, des clubs belges et néerlandais se sont manifestés, tout comme le Betis en Espagne. Prêt à proposer 2 millions d’euros pour l’ailier sous contrat jusqu’en 2026, l’Olympique de Marseille n’a pas le champ libre. Et l’on ne parle pas seulement de la concurrence. Toujours d’après la même source, Adil Boulbina sera difficile à recruter en raison des nombreux intermédiaires autour de lui et de clauses particulières dans son contrat. Autant dire que ce dossier pourrait vite agacer les dirigeants marseillais qui n’ont pas de temps à perdre avant un mercato qui s'annonce agité.