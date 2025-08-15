L'OM change d'avis pour Jonathan Rowe

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Roberto De Zerbi ne le cache pas, il attend encore des renforts. Mais l'entraîneur de l'Olympique de Marseille sait que Pablo Longoria ne fera pas des folies, sauf s'il parvient à trouver des clubs pour six joueurs dont l'OM ne veut plus.

Frank McCourt a donné des moyens financiers à son club, mais le milliardaire américain ne veut plus faire des dingueries, McCourt ayant payé pour comprendre que cela ne servait à rien. Alors, si Pablo Longoria est décidé à tout faire pour combler Roberto De Zerbi, le président de l'OM va devoir en vendre quelques-uns avant de faire signer des renforts. Après avoir passé en revue la totalité de l'effectif, et fait des choix en accord avec De Zerbi, le patron de l'Olympique de Marseille a décidé de sacrifier six joueurs, et en début de semaine, il l'a fait savoir à son technicien ainsi qu'aux joueurs concernés par ce coup de balai indispensable. L'Equipe révèle ce vendredi la liste de ceux qui sont appelés à partir avant le 1er septembre 20h, date de la fin du mercato. Et Jonathan Rowe est concerné.

L'OM a une liste des joueurs à vendre

« Le tandem Medhi Benatia-Pablo Longoria a été clair, il faut vendre et, au milieu d’éléments au temps de jeu raréfié (Paul Lirola, Neal Maupay, Amine Harit, Faris Moumbagna, Derek Cornelius), l’Anglais Jonathan Rowe a été mis sur le marché histoire de glaner de la trésorerie », précise L'Equipe. Dans cette liste, seul le jeune attaquant anglais de 22 ans a une belle valeur marchande, un départ pour 25 millions d'euros pouvant permettre de redonner une vraie ampleur au mercato de l'OM dans le sens des signatures. Pourtant, le départ de Jonathan Rowe serait tout de même un coup dur pour Marseille, le joueur formé à Norwich ayant montré de belles choses durant la phase de préparation.

Encore faut-il que le club phocéen trouve un club pour Rowe. Une éphémère rumeur a envoyé l'attaquant anglais au Stade Rennais, mais c'est plutôt en Premier League ou en Italie que le vainqueur de l'Euro U21 avec l'Angleterre pourrait rebondir contre un gros chèque. Ces derniers jours, l'Atalanta Bergame était évoqué comme l'un des points de chute possibles pour l'ailier anglais de l'Olympique de Marseille moyennant 20ME, plus un pourcentage sur une possible revente.