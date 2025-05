L’OM change d’avis, Amine Gouiri en grand danger

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Malgré la forme étincelante d’Amine Gouiri, l’OM a bien l’intention de renforcer son secteur offensif cet été avec le recrutement d’un attaquant.

Il n’y a pas un mercato sans que l’Olympique de Marseille soit en quête d’un avant-centre. Ces dernières années, Alexis Sanchez, Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Elye Wahi ont rejoint l’OM et cet hiver, c’est Amine Gouiri qui a été choisi par la direction marseillaise. L’international algérien cartonne depuis qu’il a rejoint le dauphin du PSG avec 10 buts et 3 passes décisives. On pouvait donc penser que pour une fois, Pablo Longoria n’aurait pas à se pencher sur le recrutement d’un avant-centre cet été. C’était d’ailleurs la tendance ces dernières semaines, mais la donne a changé selon RMC. La radio dévoile qu’auprès une longue réflexion, les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont estimé que le recrutement d’un nouvel avant-centre était nécessaire lors du prochain mercato.

L'OM veut un attaquant pour épauler Gouiri

An absolute BANGER by Amine Gouiri 🤯🇩🇿 pic.twitter.com/Jz2CUYcNnP — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) April 27, 2025

La raison est simple, Amine Gouiri va s’absenter cet hiver pour la Coupe d’Afrique des Nations et le calendrier de l’OM sera nettement plus dense avec le retour de la Ligue des Champions, y compris au coeur de l'hiver. Neal Maupay pourrait rester, mais la confiance des dirigeants envers l’ex-attaquant de Brighton est limitée tandis que les doutes entourent encore le physique de Faris Moumbagna, qui se remet tout juste de sa rupture des ligaments croisés. L’idée de l’OM est donc de surveiller les bonnes opportunités et de recruter un attaquant sans pour autant se ruiner cet été car dans l’esprit de Roberto De Zerbi, il semble évident que Amine Gouiri part comme titulaire. Néanmoins, le Fennec va forcément se voir astreindre un réel concurrent, à un poste toujours aussi crucial. Reste maintenant à voir quels seront les profils ciblés par le board olympien, qui continue de faire de la défense centrale sa priorité du moment avec plusieurs dossiers sur le feu dont ceux menant à Aymeric Laporte ou encore à Facundo Medina.