L'OM champion, Marseille fait trembler le PSG

L'OM a disposé d'Angers (3-0) ce vendredi soir en Ligue 1. Les hommes d'Igor Tudor ont par la même occasion pris provisoirement la tête du championnat.

A Marseille, les feux sont au vert en Ligue 1. Ce vendredi soir à Angers, l'OM a fait le travail sérieusement malgré une entame de match difficile. Mais l'efficacité et le talent des hommes d'Igor Tudor aura fait la différence, à l'image d'un Jonathan Clauss inspiré. Après 9 rencontres disputées en championnat, l'OM compte 23 points, ce qui en fait son meilleur début de saison depuis la saison 1990-91. D'ailleurs, la dernière fois que les Phocéens avaient fait un tel départ, ils avaient remporté le championnat. Cette saison encore, il faudra néanmoins faire avec la concurrence du PSG, qui possède un effectif bien plus fourni que celui de l'OM.

