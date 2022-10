L'OM champion de France ? Une légende du club y croit

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Malgré le départ de Jorge Sampaoli, très apprécié par les supporters ainsi que les joueurs de l'OM, le club réalise un début de saison exceptionnelle en Ligue 1. Si bien qu'une ancienne gloire marseillaise commence à croire en les chances de titre.

Cette saison, l'OM est plus redoutable que jamais. Après neuf journées de Ligue 1, les Phocéens continuent de tenir tête au PSG et s'imposent comme l'une des équipes les plus performantes du championnat. Avec 7 victoires et 2 matchs nuls, Marseille est deuxième du championnat avec 23 points et réussit son meilleur début de saison au XXIe siècle. Les recrues Clauss, Tavares et Sanchez se sont parfaitement bien intégrées au club et malgré les critiques envers Igor Tudor, le technicien croate parvient à tirer le meilleur de ses joueurs. Forcément, vu les résultats de l'OM, plusieurs supporters commencent à imaginer Marseille de nouveau sur le toit de la Ligue 1. C'est notamment le cas de Souleymane Diawara qui estime que son club de cœur est encore dans la course pour titiller Paris.

Marseille champion ? Diawara y croit

« Pour l'instant, ils peuvent y croire et j'espère qu'ils pourront y croire jusqu'à la fin de la saison, parce qu'on ne sait jamais, même devant il y a un cador qui est le PSG. S'ils continuent comme ça à les coller... Vous savez, dans le foot il peut y avoir toujours des surprises » a confié le champion de France avec l'OM en 2010 au micro de Téléfoot. Si les performances des Olympiens sont impressionnantes en Ligue 1, elles sont nettement moins éblouissantes sur la scène européenne. Après deux journées de Ligue des Champions, Marseille s'est incliné par deux fois. Lors de la prochaine journée face au Sporting Lisbonne, l'OM devra impérativement s'imposer pour espérer rejoindre les huitièmes de finale. Le cas échéant, Marseille sera pleinement concentré sur la Ligue 1 et sur les chances d'un dixième sacre national.