L'OM champion de France, Schneider et Castaldi y croient encore

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille pouvait revenir à deux points du PSG en cas de victoire au Vélodrome, mais finalement le club phocéen a pris une claque face au rival parisien et pointe à huit longueurs au classement de Ligue 1.

L’espoir de voir l’OM remporter le titre de Champion de France treize ans après sa dernière couronne nationale a forcément pris du plomb dans l’aile après la victoire parisienne lors de la 25e journée de Ligue 1, mais la saison est loin d’être finie puisque Mondial oblige, il faudra attendre début janvier pour connaître l’épilogue de cette longue saison de Championnat. Il n’empêche, ce lundi, l’équipe d’Igor Tudor compte huit points de retard sur le PSG, avec en plus de gros déplacement encore à venir pour Marseille qui ira à Rennes, Lyon, Lens et Lille avant la fin de saison. Il n’empêche, nombreux sont ceux qui pensent que le Paris Saint-Germain peut décrocher et avoir un énorme coup de moins bien. Sur la chaîne L’Equipe, Grégory Schneider ont clairement fait savoir que, selon eux, l’Olympique de Marseille pouvait encore croire à la quête du titre de Champion de France quoi qu’on en dise après cette démonstration au Vélodrome.

Le PSG peut offrir le titre à l'OM

Pour le journaliste de Libération, l’OM ne va pas s’écrouler après cette désillusion, alors que Paris est capable de tout perdre à cause de la Ligue des champions. « Il reste 39 points en jeu et je persiste à croire que les difficultés rencontrées par le Paris Saint-Germain depuis deux mois n’ont pas été effacées d’un coup de baguette magique. Il peut y avoir des répliques après une éventuelle élimination contre le Bayern Munich. Igor Tudor a été assez habile après la défaite de circonscrire ce qu’il s’est passé à la qualité parisienne, et que l’OM pouvait repartir lundi ou mardi tranquillement. Il ne faut pas avoir la mémoire courte avec ce qu’il s’est passé au PSG, je ne vais pas cadrer une certitude là-dessus », prévient Grégory Schneider, rejoint par Giovanni Castaldi.

⏱ 90’ | #OMPSG 0️⃣-3️⃣



Fin du match.

Cap sur le quart de finale de @coupedefrance ce mercredi 1er mars à 21h 🏆 pic.twitter.com/mxtklyX2cz — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 26, 2023

Présent au Vélodrome pour ce match OM-PSG, Giovanni Castaldi pense que tout est possible. « Attention quand même avec la Ligue des champions. Après l’élimination du PSG par Manchester United en 2019, la fin de saison en Ligue 1 est cataclysmique. Ils se prennent des 5 buts, ils perdent la Coupe de France, ils avaient tellement d’avance qu’ils ont été champions de France. On n’est pas à l’abri avec Paris qu’après une élimination ils partent en live (…) Pour l’OM le bonus c’était de pouvoir jouer le titre, mais leur objectif dans l’absolu c’est la deuxième place, dont ils sont encore dans les clous de leur projet. Il n’y a pas de traumatisme à avoir, ils peuvent avancer. Le match du PSG contre l’OM a beau être réussi, cela n’occulte pas ce qu’ils ont fait avant. De son côté, Marseille ne va pas lâcher. L’élimination contre Tottenham a été un séisme, car à cette époque-là le club de Pablo Longoria n’était pas encore sous le charme d’Igor Tudor, mais tout ne s’est pas écroulé. Le groupe est bien tenu, il peut encaisser les chocs, et la Coupe de France va aider Tudor à maintenir une dynamique et se battre jusqu’à la fin de la saison. À force de croire que Paris a toujours de la marge et est capable de mettre le bouton « on-off », on se trompe, car ils sont capables de tout comme de lâcher le titre », prévient le journaliste de la chaîne L’Equipe.