L’OM champion, Daniel Riolo fait un terrible aveu

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Victorieux contre Angers dimanche soir (3-1), l’OM a assuré sa place sur le podium et va maintenant se battre pour terminer devant Lens.

Jusqu’à la dernière journée, la lutte sera intense entre Lens et l’Olympique de Marseille pour savoir qui terminera à la deuxième place du classement. Victorieux face à Reims et Angers ce week-end, les Sang et Or ainsi que les Phocéens ont assuré leur place sur le podium, profitant du match nul entre Monaco et Lille (0-0). Avec un peu plus de réussite dans certains matchs à domicile, l’équipe d’Igor Tudor aurait pu distancer Lens et se mêler à la course pour le titre de champion de France avec le Paris Saint-Germain.

Sur l’antenne de RMC, Daniel Riolo a évoqué le sujet et pour le journaliste de la radio, il manque simplement un ou deux joueurs de classe internationale dans le secteur offensif pour faire de cet OM un candidat au titre. Malheureusement pour les supporters phocéens, derrière Alexis Sanchez, les attaquants olympiens ont souvent fait preuve de maladresse cette saison. Avec un peu plus de classe, certains matchs nul se seraient certainement transformés en victoire et Marseille ne serait plus si loin du PSG.

Daniel Riolo sait ce qu'il manque à cet OM

« A cette équipe, il manque un peu de classe pour qu’il y ait plus de panache, plus de buts et que dans certains matchs, cela se serait mieux passé. Je pense que l’OM ne joue pas mal car ils n’ont pas une tactique frileuse, ils essaient de toujours dominer, ils osent les choses. Leur seul problème c’est que devant parfois ils ne sont pas habiles, il manque juste un peu de talent, c’est le seul problème de cet OM car sinon tu ne peux pas leur reprocher grand-chose au fond » analyse Daniel Riolo avant de conclure au sujet de l'OM.

« Avec un peu plus de talent, tu gagnes peut-être les matchs au Vélodrome contre Strasbourg (2-2) et Montpellier (1-1) et tu aurais six points de plus. Et vu qu’on parle de talent, on peut parler de Payet et de son but qui a l’air facile mais qui n’est pas du tout facile. La façon dont il met son corps, son plat du pied, c’est un vrai geste de classe » a analysé Daniel Riolo après la victoire marseillaise sur la pelouse du Vélodrome contre Angers, avec des buts des créatifs Sanchez et Payet, lesquels auraient peut-être dû être davantage associés cette saison pour permettre à Marseille de grapiller des points en plus.