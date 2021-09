L'OM, ce n'est pas le Real, Gerson se prend une claque

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Cet été, Pablo Longoria a cassé sa tirelire pour s’octroyer les services de Gerson en provenance de Flamengo.

En effet, l’Olympique de Marseille a dépensé près de 25 millions d’euros bonus compris pour recruter l’international brésilien, priorité absolue de Jorge Sampaoli au mercato. Après un début de saison correct et un but décisif contre Saint-Etienne au Vélodrome il y a quelques semaines, Gerson marque le pas. Décevant à Angers, le n°8 de l’OM n’a pas été plus en vue contre Lens ce dimanche au Vélodrome. Pour certains observateurs, le potentiel de Gerson ne fait pourtant aucun doute, et il suffit d’être patient et que le Brésilien s’acclimate totalement à la Ligue 1 pour voir son talent. Interrogé par Le Phocéen, Fabrice Laurenti n’a pas caché qu’il avait beaucoup plus de doutes…

Si c'était le top, Gerson serait au Real...

« Gerson ne prend pas assez de risques. Il joue trop latéralement. À aucun moment, il essaye de casser les lignes, de faire progresser le jeu. Soit il joue latéral, soit il retourne en arrière… C’est peut-être un problème physique pour lui, il n’a peut-être pas encore encaissé la préparation estivale. Mais le rendement qu’il a, il n’est pas bon, il n’a aucune explosivité. Je ne m’inquiète pas trop pour autant. Je pense qu’il faut lui laisser du temps. C’est le discours entendu depuis le début de la saison. Mais j’ai envie d’y croire. C’est un bon joueur, il est intéressant techniquement. Après, de là à dire que c’est le meilleur joueur brésilien de sa génération… Non ! Sans manquer de respect à l’OM, si c’était le cas, il ne serait pas chez nous, il serait au Real Madrid ou Manchester City » a estimé l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, qui attend beaucoup plus de Gerson mais qui rappelle que si l’international brésilien était si fort que cela, il ne serait sans doute pas à Marseille. Un constat un peu radical quand on voit qu’un joueur magnifique tel que Lucas Paqueta explose en Ligue 1 après avoir échoué à l’AC Milan.