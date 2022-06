L'OM casse sa tirelire, Mohamed Ali Cho pas convaincu

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En quête d’un attaquant lors du mercato estival, l’OM a fait de Mohamed Ali Cho sa priorité.

A la recherche d’un joueur rapide pour renforcer son attaque cet été, l’Olympique de Marseille a jeté son dévolu sur Mohamed Ali Cho. L’attaquant de l’Equipe de France espoirs a convaincu Pablo Longoria, qui a soumis le profil du joueur à Jorge Sampaoli. Après avoir étudié le jeu de Mohamed Ali Cho en compagnie de son staff technique, l’entraîneur de l’OM a validé la piste du buteur angevin, lequel fait office de priorité pour Marseille cet été. A en croire les informations de L’Equipe, Marseille est si déterminé à s’offrir Mohamed Ali Cho que le club phocéen est enclin à satisfaire les exigences d’Angers, qui réclame près de 15 millions d’euros bonus compris pour son attaquant. L’OM est prêt à faire des folies pour Ali Cho, mais le plus difficile dans ce dossier sera de convaincre le joueur de 19 ans selon le quotidien national.

Mohamed Ali Cho n'a pas pris sa décision

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mohamed-Ali Cho (@mofire.11)

Et pour cause, malgré une saison exceptionnelle et une qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille peine à convaincre Mohamed Ali Cho de rejoindre la Canebière pour le moment. Il faut dire que l’attaquant du SCO a l’embarras du choix pour son avenir puisque selon le journal national, Ali Cho est courtisé par le Bétis Séville, Tottenham, l’AC Milan ou encore le Red Bull Salzbourg, que des clubs qualifiés en coupe d’Europe la saison prochaine. Ces derniers jours, il se murmurait surtout que Mohamed Ali Cho et son entourage allaient être attentifs aux décisions du Tribunal arbitral du sport et de la DNCG au sujet de l’OM. En début de semaine, le TAS a autorisé Marseille à recruter, un premier point positif pour le club phocéen dans le dossier Ali Cho. En revanche, la DNCG attend des documents complémentaires de la part de Marseille afin de lever son encadrement de la masse salariale. Un petit retard à l’allumage qui ne plaide pas en faveur de Pablo Longoria pour attirer Mohamed Ali Cho au plus vite.