L'OM c'est pire qu'ailleurs, il compatit avec Longoria

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

En réaction aux propos musclés de Pablo Longoria sur les problèmes internes à la Commanderie, Christophe Bouchet, ancien président de l'OM (2002-2004), affirme que le club phocéen laisse beaucoup trop fuiter d'informations du privé au public.

« Il y a une façon de vouloir se mêler des affaires des autres que je n'ai vu nulle part au monde. C'est une maladie et je vais éradiquer cette maladie. Chacun des salariés pouvait voir les entraînements, qui allait jouer le week-end. Ce n'est pas normal », expliquait récemment avec fermeté Pablo Longoria. Lors de sa dernière conférence de presse, le président de l'Olympique de Marseille a dressé un bilan de la saison et a affirmé qu'il allait tenter de modifier profondément la structure interne de la Commanderie pour éviter que des informations sortent trop facilement dans la presse et que cela nuise au groupe. Une sortie musclée que partage Christophe Bouchet dans une interview accordée à RMC Sport, bien que les mots utilisés ne soient pas forcément ceux qu'il aurait choisis.

« Le club a toujours été une passoire »

« Lors de mon mandat ? Il y avait déjà beaucoup trop d'informations qui sortaient. Ce sont certainement des problèmes liés à une ou deux personnes dans le club qui ont fait fuiter des informations. Mais ce qui est une certitude, c'est que le club a toujours été une passoire. Il y a toujours eu beaucoup trop d'informations qui sont sorties de chez nous et qui sortent de l'OM. Bien plus que dans d'autres clubs », a expliqué l'ancien président et actionnaire de l'OM. Pour lui, il faut même aller jusqu'à « changer toute l'équipe dirigeante » à chaque fois qu'un président arrive.

Toutefois, le problème est plus profond et propre à la Commanderie, « un endroit formidable duquel on peut sonder beaucoup de choses », conclut-il. Une chose est sûre, Pablo Longoria va avoir un gros chantier cet été qui va bien au-delà d'une simple restructuration de l'effectif.