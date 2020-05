L'OM c'est comme Airbus, l'état français va l'aider

Dans : OM.

Jeudi soir, les documents révélés par Mediapart ont jeté un énorme froid sur l’avenir de certains monuments historiques de la Ligue 1 dont l’OM.

Selon le journal d’investigation, le déficit net de quatre clubs français dépasse les 50 ME. L’un d’entre eux présente même un déficit de 206 ME, ce qui a sérieusement de quoi faire trembler même si l’identité de ce club n’a pas été révélé. Le football français est-il plus que jamais en danger de mort ? Rien ne sert d’être pessimiste selon Christophe Champy, tout du moins en ce qui concerne l’Olympique de Marseille. Dans le Talk Show, le consultant du Phocéen a estimé qu’il n’y avait quasiment aucun risque qu’un club de la dimension de l’OM tombe en faillite. Pour une raison simple : si Frank McCourt venait à être à sec, un club d’une telle envergure attirerait automatiquement de nombreux investisseurs très riches.

« Je ne peux pas imaginer qu'on arrive à de telles extrémités, car on vit une période de crise sans précédent. Déjà, il faut préciser qu'il s'agit d'un déficit, et non pas de dettes, donc ce n'est pas un problème pour la DNCG, mais plus pour le Fair-Play Financier qui sera, rappelons-le, assoupli cette année. Et puis l’Etat ne laissera pas s'écrouler des monuments comme l’OM, tout comme il interviendra pour de grandes marques de l'industrie française comme Renault ou Airbus. Quand bien même McCourt ne remet pas la main à la poche, il y aurait un repreneur derrière. L'OM n'est pas une marque comme les autres » a indiqué le journaliste. Des propos qui confirment les informations livrées par Thibaud Vezirian, lequel a indiqué sur sa chaîne YouTube que la tactique de l’Arabie Saoudite était par exemple d’attendre le crash total de Frank McCourt afin de racheter l’Olympique de Marseille au prix le plus bas possible.