L’OM boycotté aux Trophées UNFP, il dévoile la vérité

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Malgré sa deuxième place en Ligue 1 cette saison, l’Olympique de Marseille n’a pas été récompensé aux Trophées UNFP. Surpris et remontés, les Marseillais pensent connaître la raison de cette anomalie.

Près de deux semaines plus tard, l’Olympique de Marseille ne s’en remet toujours pas. Le dauphin du Paris Saint-Germain s’étonne de l’absence de récompense en sa faveur lors des Trophées UNFP. Dans la catégorie des entraîneurs par exemple, Roberto De Zerbi ne figurait même pas parmi les nommés. Un traitement injuste pour son attaquant Amine Gouiri qui s’est plaint dans les colonnes de L’Equipe.

La colère de Gouiri

« C'est un scandale qu'il ne soit même pas nommé pour les Trophées UNFP, a réagi l’international algérien. Pour tout le monde, c'est normal qu'il soit arrivé deuxième avec cet effectif, mais c'est sa première saison en Ligue 1, il ne connaissait pas le championnat, il a une nouvelle équipe... Ce qu'il fait, c'est fort. » Dans ce même entretien, Amine Gouiri a également défendu ses coéquipiers Mason Greenwood, co-meilleur buteur de Ligue 1 (21 buts comme Ousmane Dembélé), et Adrien Rabiot, pas même cités dans l’équipe type.

« C'est un triple scandale en fait, a dénoncé l’ancien Rennais. Comment on ne peut pas le mettre ? La seule explication, c'est qu'au moment des votes, on était un peu moins bien. Mais la meilleure réponse, on l'a donnée sur le terrain. Adrien Rabiot est l'un des meilleurs milieux de Ligue 1 et il n'a pas besoin de trophée ou d'équipe type pour le montrer. » La théorie avancée par Amine Gouiri rejoint effectivement celle du coach brestois Eric Roy qui n’a pas voté pour son homologue marseillais.

Eric Roy, entraîneur du Stade Brestois et invité dans l'AFTER, n'a pas voté pour Roberto De Zerbi aux trophées UNFP et explique pourquoi :



🗣 "De Zerbi a eu la malchance d'être dans le dur avec l'OM lorsque l'on votait. On vote un mois avant la fin de la saison." pic.twitter.com/aftYn5efnh — After Foot RMC (@AfterRMC) May 21, 2025

« De Zerbi a eu la malchance d'être dans le trou au moment où l'on votait. Ils avaient perdu les points d'avance qu'ils avaient, ils étaient dans mauvaise période, se justifiait le Français cette semaine sur RMC. (…) Est-ce que c'est un exploit de finir deuxième avec l'Olympique de Marseille, je ne sais pas… C'est une vraie question. » On connaît donc la réponse d'Eric Roy et des autres entraîneurs de Ligue 1.