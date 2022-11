L’OM bientôt vendu, Longoria accuse la société

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Après l’annonce du partenariat avec CMA-CGM, l’Olympique de Marseille fait l’objet de nouvelles rumeurs de rachat. Un contexte agaçant pour le président Pablo Longoria.

L’Olympique de Marseille ne se doutait sûrement pas des conséquences de son annonce. Après l’officialisation de son partenariat avec CMA-CGM, le club phocéen se retrouve de nouveau confronté à des rumeurs de vente. Il se murmure que l'armateur français, acteur majeur de la région, pourrait bientôt succéder au propriétaire Frank McCourt. L’information a vite été démentie par le nouveau sponsor, puis par le président Pablo Longoria.

« Je crois que c'est une question sur les journalistes et la société moderne. Maintenant, tu peux dire une chose fausse et tu as le droit de parler sur les réseaux sociaux, s’est étonné le dirigeant marseillais en conférence de presse. Il y a toujours des intérêts à dire des choses, il y a toujours des intérêts à faire passer certains messages sans vérification. Le manque de vérification dans la vie moderne, c'est un vrai problème dans la société selon moi. On ne cherche jamais à vérifier les informations. »

Longoria dément encore

« Je comprends la problématique parce qu'on est dans un monde où ça va tellement vite. Dès que l'information sort, tu ne veux pas prendre le risque de vérifier pendant longtemps la véracité de l'information. Mais la vente n'a jamais été d'actualité, c'est tout le contraire, a démenti le président de l’OM. On travaille beaucoup avec la nouvelle structure, avec le conseil de surveillance. Hier encore, on parlait d'un projet de cinq ans, de comment développer certaines choses, comment arriver en 2024 avec la différente distribution des compétitions européennes ou la nouvelle distribution des droits TV de la Ligue 1. »

« Une vente n'a jamais été d'actualité. Je ne sais pas pourquoi dans le monde actuel on a cette nécessité de faire passer ces messages sans vérifier, ou de créer des polémiques qui sont alimentées par les réseaux sociaux. Je ne pourrai jamais comprendre. Mais le message est clair, il n'y a rien, c'est tout le contraire. On doit remercier CMA-CGM pour leur confiance, parce qu'ils deviennent un partenaire essentiel du club », a conclu Pablo Longoria.