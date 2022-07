L'OM avec six recrues en stage en Angleterre

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’Olympique de Marseille a dévoilé le groupe de 28 joueurs retenus par Igor Tudor pour le stage en Angleterre qui débute ce vendredi.

A l’occasion de ce stage, qui commencera avec un match contre Middlesbrough dès ce vendredi soir, Igor Tudor peut compter sur un groupe au complet. Les six recrues du mercato de l’Olympique de Marseille sont présentes : Samuel Gigot, Isaak Touré, Chancel Mbemba, Jonathan Clauss, Luis Suarez et le gardien remplaçant Ruben Blanco. Quatre jeunes sont maintenus dans le groupe, à savoir M’Madi, Elmaz, Targhalline et Ben Seghir. Préservé pour les deux premiers matchs amicaux, Arkadiusz Milik fait son grand retour dans le groupe phocéen. Fraichement transféré à Botafogo, Luis Henrique est absent comme les indésirables Alvaro Gonzalez et Kevin Strootman.

Le groupe de l'OM en Angleterre :

Gardiens : Simon, Pau Lopez, Ruben Blanco

Défenseurs : Lirola, Touré, Balerdi, Caleta-Car, Kolasinac, Luan Peres, Gigot, Mbemba, Amavi, Clauss, M’Madi

Milieux : Rongier, Guendouzi, Gueye, Gerson, Targhalline, Elmaz, Payet

Attaquants : Milik, Dieng, Bakambu, Ben Seghir, Ünder, De la Fuente, Luis Suarez