L'OM aura Weah, la Juventus au bord de l'explosion

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Les signatures vont s'enchaîner cette semaine à Marseille, car après Aubameyang et Paixao, c'est désormais Timothy Weah qui se rapproche de l'OM. La position de la Juventus est devenu intenable.

Au lendemain du match nul contre Valence (1-1), les supporters marseillais s'apprêtent à accueillir dans l'allégresse le retour de Pierre-Emerick Aubameyang ce mercredi, puis ils enchaîneront avec Igor Paixao. Mais pour Pablo Longoria et Medhi Benatia, on est déjà passé à autre chose, car les dirigeants de l'OM veulent rapidement boucler la venue de Timothy Weah, sentant que du côté de la Juventus, l'intransigeance de Damien Comolli pourrait finalement vaciller. Allumé par l'agent de l'international américain, qui estime que le dirigeant français du club italien est beaucoup trop gourmand en réclamant 20 millions d'euros cash, le directeur général de la Juventus est à présent sous le feu des médias. Comolli est accusé de faire une crise d'autoritarisme avec Timothy Weah, lequel a déjà un accord avec l'Olympique de Marseille après avoir constaté que la Juve ne comptait plus vraiment sur lui.

La Juventus ne veut plus de Weah

Dans CalcioMercato, Andrea Distaso, qui suit le dossier, pense que l'OM va avoir gain de cause rapidement, car la position de Damien Comolli est totalement à côté de la plaque et n'est pas tenable. « Avec l'arrivée d’Igor Tudor, Weah a perdu l'importance acquise sous Thiago Motta et est devenu, avant tout, une plus-value potentielle. Compte tenu de l'impasse générale sur le marché des transferts de la Juventus, sommes-nous certains que l'intransigeance de Comolli sera payante ? », s'interroge le journaliste, qui pense que la Juventus se trompe totalement en voulant faire de Timothy Weah un signal envoyé aux autres clubs pour dire que la Vielle Dame sera intransigeante durant ce mercato, quitte à laisser des joueurs au placard.

Du côté des supporters turinois, certains estiment que Damien Comolli doit vite accepter l'offre de prêt avec obligation d’achat de 15 M millions d'euros envoyés par l'Olympique de Marseille, et passer à d'autres dossiers, lesquels n'avancent pas non plus. Si le directeur général arrivé de Toulouse il y a quelques semaines n'est pas en danger, le dossier Timothy Weah pourrait déjà entamer son crédit auprès des fans de la Juventus, ce qui n'est jamais une bonne chose.