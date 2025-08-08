L'OM augmente son offre pour Joel Ordonez

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Déterminé à recruter Joel Ordonez malgré l'intérêt d'un club saoudien, l'Olympique de Marseille va adresser une nouvelle proposition à Bruges. Pour l'OM, l'accord du joueur est un énorme atout.

24 heures après le gros coup de froid mis par Sacha Tavolieri, qui a révélé que les dirigeants de Bruges avaient mis en stand-by un possible transfert de Joel Ordonez à l'OM, en raison des doutes du club belge sur les garanties apportées par le club phocéen, le dossier semble repartir. Tandis que le club saoudien d'Al-Hilal convoite le défenseur international équatorien, ce dernier aurait prévenu les dirigeants de Bruges qu'il refusait de rejoindre l'Arabie Saoudite lors de ce mercato et qu'il donnait toujours la priorité à l'Olympique de Marseille.

Pourtant, dans son pays, certains le poussent à dire oui à l'offre salariale colossale qui l'attend à Al-Hilal. « A la place de Joel Ordonez, je vais en Arabie saoudite parce que c'est un footballeur professionnel, il a une famille et il a des rêves. Demain, il prendra sa retraite et il doit penser à sa stabilité financière », a ainsi lancé Ivan Hurtado, ancien international équatorien au micro d'El Canal del Futbol. Mais, du côté de l'Olympique de Marseille, on ne l'entend pas de cette oreille et on s'apprête à rapidement faire une nouvelle offre à Bruges pour son défenseur vedette.

L'OM pousse une nouvelle offre pour Ordonez

Lors de cette émission sportive équatorienne, nos confrères ont précisé que face à l'offre d'Al-Hilal, l'Olympique de Marseille va rapidement faire une nouvelle proposition au club de Bruges afin de parvenir à un accord qui convienne à tout le monde. L'OM pourrait dépasser la barre des 35 millions pour recruter Joel Ordonez, ce qui serait alors le plus gros transfert de l'histoire de l'Olympique de Marseille, quelques jours seulement après les 30 millions d'euros payés par le club phocéen pour Igor Paixao. Du côté de Bruges, on attend désormais que Pablo Longoria et Medhi Benatia reviennent à la table des négociations et finalisent l'opération tant attendue par les supporters de l'OM.