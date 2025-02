L'OM au niveau du PSG, il s'attend au pire

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

L’Olympique de Marseille version Roberto De Zerbi tient très logiquement sa place de dauphin du Paris Saint-Germain cette saison. Pour Christophe Pélissier, entraineur de l’AJ Auxerre, les Phocéens peuvent même rivaliser avec le leader parisien.

Ce samedi 22 février, l’Olympique de Marseille se déplace à l’Abbé-Deschamps pour y affronter l’AJ Auxerre. Cette rencontre est l’occasion pour les Olympiens de creuser l’écart avec les concurrents dans la course à la Ligue des champions. Pour le club de l’Yonne, un bon résultat serait surtout un excellent moyen de s’éloigner de la zone rouge presque définitivement. En conférence de presse, Christophe Pélissier en a profité pour couvrir de louanges son homologue Roberto De Zerbi. Selon l’entraineur auxerrois, il fait un travail remarquable qui permet à l’OM de regarder le Paris Saint-Germain dans les yeux, autant dire qu'il ne voit pas son équipe dérouler face aux Marseillais.

La défaite à l’aller, un élément déclencheur pour l’OM

OM : De Zerbi est choqué, cet indésirable devient intransférable https://t.co/rjrJAcQhjG — Foot01.com (@Foot01_com) February 18, 2025

Face à la presse, Christophe Pélissier a pris le temps d’évoquer le niveau de l’Olympique de Marseille cette saison. « On avait fait un très gros match au Vélodrome (victoire 1-3 de l'AJA, ndlr). Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts. Un adversaire qui est au niveau de Paris à l’heure actuelle à mes yeux. Le match aller a servi de détonateur pour eux. On sait à quoi s’attendre et ce sera plus dur qu’au match aller où ils n’avaient peut-être pas la mentalité qu’il fallait », a déclaré l’entraineur de l’AJ Auxerre, élogieux à l’égard de l’actuel dauphin du Paris Saint-Germain.

En attendant, si l’Olympique de Marseille peut regarder le PSG dans les yeux, il n’en reste pas moins très loin du fauteuil de leader. Au coup d’envoi de la 23ᵉ journée de Ligue 1, les Marseillais accusent d’un retard de 10 points sur la formation de Luis Enrique. Les fondations sont en tout cas très prometteuses pour la saison prochaine.