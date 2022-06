L'OM au Brésil pour mettre fin à cette malédiction

Dans : OM.

Par Alexis Rose

À la recherche de plusieurs renforts en vue de la saison prochaine, l’Olympique de Marseille pourrait recruter des joueurs brésiliens lors du mercato estival. Comme Guilherme Arana, le latéral gauche de l'Atlético Mineiro ?

Autorisé à recruter de nouveaux joueurs lors du prochain marché des transferts, malgré l’affaire Pape Gueye, le club phocéen va chercher à renforcer toutes ses lignes pour l’exercice 2022-2023. En défense, l’OM sera notamment en quête d’un latéral gauche de métier. Si Luan Peres a bien aidé Jorge Sampaoli en dépannant dans le couloir durant une grande partie de la saison, l’entraîneur argentin a clairement envie de récupérer un bon défenseur gaucher. Sachant que Sead Kolasinac, arrivé l’hiver dernier en provenance d'Arsenal, n’a pas vraiment répondu aux attentes et que Jordan Amavi, bientôt de retour de prêt, sera poussé dehors, Marseille s’active pour trouver un nouveau titulaire au poste. Il faut un arrière gauche incontestable pour la Ligue des Champions, à un poste où l'OM ne parvient pas à trouver son bonheur depuis des années. Et d’après les informations de Fred Augusto, le club présidé par Pablo Longoria a des vues sur Guilherme Arana. Déjà annoncé dans le viseur de Marseille ces dernières saisons, le joueur de 25 ans sort d’une grosse saison avec l’Atlético-MG, où il a marqué trois buts et délivré cinq passes décisives en 19 matchs.

Observadores tecnicos do Olympique, estao de olho em 2 jogadores do Galo.



Um desses atletas eh o Arana e o Sampa gosta do futebol do lateral.



O treinador entende que ele ganharia uma boa opcao.



O clube Frances estuda uma investida, na proxima janela. https://t.co/b2eMMVnw7G pic.twitter.com/WoJlBRAIyB — Fred Augusto (@FredAugustoInfo) June 1, 2022

Guilherme Arana, le nouveau latéral gauche de l’OM ?

Passé par le FC Séville ou l’Atalanta Bergame en Europe, Arana n’a jamais réussi à briller en dehors de son pays. Malgré tout, l’OM croit en l'international brésilien, et c’est pour cela que les recruteurs olympiens l’ont observé à plusieurs reprises cette saison à l'Atlético Mineiro. Aujourd’hui estimé à 19 millions d’euros, le latéral gauche est également pisté par un club anglais de Premier League. Sous contrat jusqu’en 2024, Arana pourrait donc être un joli coup à tenter au Brésil pour l’OM, à l’image du recrutement de Gerson à Flamengo l’été dernier. Quoi qu’il en soit, le club marseillais aura besoin d’un joueur de la trempe d’Arana pour rivaliser avec le PSG en L1 et pour réaliser de belles performances pour son retour en Ligue des Champions.