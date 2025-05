L'OM arrête tout avec Wesley Fofana et dit pourquoi

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM souhaite renforcer sa défense, et Medhi Benatia multiplie les pistes ambitieuses pour satisfaire son entraîneur Roberto De Zerbi. Aymeric Laporte est toujours ciblé, ce qui n'est plus le cas de Wesley Fofana.

La défense sera sans conteste le plus gros chantier de l’Olympique de Marseille cet été au mercato. Medhi Benatia et Pablo Longoria en ont conscience, Roberto De Zerbi souhaite du lourd dans ce secteur de jeu pour repasser définitivement en 4-3-3. Pour cela, un voire deux défenseurs centraux de haut niveau sont réclamés par le technicien italien, qui a dû bricoler cette saison en repositionnant Geoffrey Kondogbia au côté de Leonardo Balerdi. La piste la plus chaude mène à Aymeric Laporte, dont la résiliation de contrat à Al-Nassr semble imminente.

Le journaliste Adam Manseur croit savoir qu'une autre piste de premier plan est creusée, celle qui mène à Wesley Fofana, trop souvent blessé pour s’imposer à Chelsea, et avec qui un accord a déjà été trouvé. « L’OM s’est mis d’accord avec Wesley Fofana et Aymeric Laporte pour une arrivée cet été » confirme l’insider sur X avant de poursuivre. « Le club aimerait un prêt pour Fofana et une résiliation de contrat pour l’Espagnol ». Interrogé, le club olympien a toutefois souhaité répondre à la rumeur. Et la réalité serait bien différente puisqu'en interne, la piste Wesley Fofana n'est plus vraiment d'actualité.

L'OM dit stop aux négociations avec Wesley Fofana

Journaliste pour Sky Sports, Sacha Tavolieri affirme que l’Olympique de Marseille a bien pris la température avec Chelsea et avec Wesley Fofana, avant de finalement se rendre compte que le dossier était trop complexe et cela pour plusieurs raisons. « Contacté, l’OM dément toute avancée dans le dossier de Wesley Fofana. La formule économique, complexe notamment liée à la prise en charge du salaire, ainsi que le niveau physique du défenseur central, constituent un frein à l’intérêt du club phocéen » explique le journaliste, pour qui l’OM ne devrait donc pas aller plus loin dans le dossier menant à l’ancien défenseur de Saint-Etienne. Son salaire imposant et ses blessures à répétition représentent à date deux freins rédhibitoires à sa venue à Marseille, qui devrait donc continuer de faire le forcing pour s’offrir au plus vite Aymeric Laporte, pour qui les risques semblent bien moins élevées.