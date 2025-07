L'OM arrache un milieu de terrain de Monaco

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

En difficulté pour sortir des jeunes à fort potentiel de son propre centre de formation, l'Olympique de Marseille a entrepris une campagne de recrutement de joueurs venus d'ailleurs. Le prochain arrive tout droit de l'AS Monaco.

Ce n'est un secret pour personne : contrairement aux autres très grands clubs français, l'Olympique de Marseille a du mal à faire parler sa jeunesse. En juin dernier, la FFF avait publié l'annuel classement des centres de formation français, dans lequel on remarquait encore une fois le retard considérable pris par les Phocéens dans ce domaine sur ses plus grands concurrents en Ligue 1. Les Marseillais ont terminé quinzième de ce classement, derrière des clubs aux moyens plus modestes comme Auxerre, Reims, Le Havre ou Montpellier. Le point de non-retour est même arrivé à la notation du temps de jeu en équipe première attribué aux jeunes joueurs issus du centre de formation : 0 sur 5.

Pour combler ce très gros retard, la direction phocéenne a entrepris une grande campagne de recrutement de jeunes joueurs à fort potentiel venus d'autres clubs. Le prochain qui pourrait faire son arrivée est même quasiment prêt à évoluer dans l'élite.

L'OM tente un coup à Monaco

❗️🔵⚪️ Dans l’optique de cibler des jeunes à fort potentiel et de rajeunir l’effectif l’Olympique de Marseille a contacté l’AS Monaco pour son talent Saïmon Bouabré.



🔹Le joueur apprécie l’OM mais la tâche s'annonce ardue pour le club phocéen. Neom SC, en Arabie saoudite, lui… pic.twitter.com/Wi7MTbgjYf — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) July 28, 2025

Car oui, si l'Olympique de Marseille a du mal à professionnaliser son vivier, alors pourquoi ne pas aller chercher directement ceux qui ont un certain talent qui leur permet d'être aux portes de l'équipe première d'un club de Ligue 1 ? Selon les informations de Fabrice Hawkins, la direction phocéenne a contacté l'AS Monaco pour prendre des renseignements sur son talent Saïmon Bouabré. Formé sur le Rocher depuis ses 15 ans, le natif de Saint-Etienne apprécie l'intérêt que l'OM lui porte. Toutefois, le milieu offensif de 19 ans fait aussi l'objet de convoitises venues d'Arabie saoudite, avec le Neom SC qui lui a déjà fait une offre très lucrative. Sans les citer, le journaliste RMC Sport indique que d'autres clubs sont également dans la course.

Pour rappel, Saïmon Bouabré a eu à quatre reprises l'opportunité de glaner des minutes en Ligue 1 la saison dernière. Il n'est donc plus très loin de franchir définitivement les portes de l'équipe première monégasque. Et pourquoi pas celles de l'OM ?