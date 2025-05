L'OM arrache un joueur à Lens

Dans : OM.

En plus de cibler Aymeric Laporte, l’OM est très intéressé par Facundo Medina pour renforcer sa défense. Et dans ce dossier, le club phocéen a bien l’intention de faire le forcing pour faire craquer Lens.

Au micro de BeInSports avant la victoire de l’OM contre Rennes samedi soir (4-2), Medhi Benatia ne s’en est pas caché. La priorité du club olympien est de renforcer sa défense, point faible de l’équipe durant la saison avec 47 buts encaissés. Leonardo Balerdi est un taulier sur lequel Marseille souhaite s’appuyer pour la saison prochaine mais autour de l’Argentin, tout est à améliorer. Aymeric Laporte est ciblé et l’OM attend l’officialisation de sa rupture de contrat avec Al-Nassr. En parallèle, un autre défenseur central est ciblé par l’état-major phocéen en la personne de Facundo Medina.

L’international argentin du RC Lens, sous contrat avec les Sang et Or jusqu’en 2028, se verrait bien tenter l’aventure marseillaise. Mais il va d’abord falloir que les deux clubs s’entendent, ce dont on est encore loin pour l’instant puisque Lens est très gourmand en réclamant près de 25 millions d’euros pour Facundo Medina. Des exigences trop importantes pour l’OM actuellement, mais le club olympien n’a pas lâché l’affaire pour autant comme nous l’apprend le journaliste German Garcia Grova de Tyc Sports.

L'OM insiste pour Medina

« L’OM a des conversations avec Lens pour Facundo Medina. Le défenseur a dit au revoir au club lors du match de samedi (contre Monaco). Malgré un contrat jusqu’en 2028, Medina a l’intention de partir et a plusieurs courtisans » a publié sur son compte X le journaliste du très crédible média sud-américain. Les négociations vont à présent se poursuivre entre l’Olympique de Marseille et Lens, avec la volonté du côté de Medhi Benatia de boucler l’affaire sans pour autant surpayer le défenseur de 25 ans. Si un accord venait à être trouvé entre Lens et Marseille, la deuxième mission du board olympien sera de s’entendre avec Facundo Medina sur le salaire et ce ne sera pas non plus une mince affaire. Il y a quelques jours, RMC confiait que l’entourage du défenseur lensois était assez gourmand, ce qui avait refroidi plusieurs de ses courtisans jusqu’à présent.