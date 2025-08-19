L'OM annonce la mise en vente de Rabiot et Rowe (off.)

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

L'Olympique de Marseille a publié un communiqué officiel dans lequel il annonce avoir placé Adrien Rabiot et Jonathan Rowe sur la liste des transferts.

Plus tôt dans la journée du mardi, la presse française faisait savoir qu'Adrien Rabiot avait été écarté du groupe pour l'entrainement collectif du jour, tout comme Jonathan Rowe. En cause, une vive altercation qui avait eu lieu entre les deux joueurs après la défaite marseillaise sur la pelouse du Roazhon Park à Rennes en ouverture de la première journée de la saison en Ligue 1. Un comportement qui est visiblement très mal passé en interne puisque l'international français et l'ailier britannique sont désormais placés sur la liste des transferts, comme l'indique le communiqué officiel du club.

L'OM éjecte Rabiot, les supporters du PSG explosent de rire https://t.co/fceAHirA3G — Foot01.com (@Foot01_com) August 19, 2025

« L’Olympique de Marseille informe qu’Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été placés sur la liste des transferts par le club. Cette décision a été prise en raison d’un comportement inadmissible dans le vestiaire après le match contre le Stade Rennais FC, en accord avec le staff technique et en application du code de conduite interne du club. La décision a été communiquée par le club aux deux joueurs ce lundi », a indiqué la direction phocéenne. Une décision sans appel qui renforce le poids de l'institution face aux événements internes comme celui-ci.