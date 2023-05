L'OM aidé par Lille, le cauchemar de Lens est là

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

A trois journées de la fin de la Ligue 1, Lens devance toujours l'OM de deux points pour la deuxième place. Les Marseillais n'ont pu leur destin en main et devront espérer un faux pas lensois. Marcel Dib y croit, ajoutant que l'OM sera deuxième en cas de succès à Lille samedi.

Comme la saison passée, l'OM devra compter sur un coup de pouce du destin pour arracher la deuxième place de Ligue 1. En mai 2022, l'OM avait été aidé par Lens, lequel avait accroché Monaco lors de l'ultime minute de la 38e journée. Mais, un an plus tard, l'adversaire direct des Marseillais est ce même Lens. Les Sang et Or ont pris une option sur cette place de dauphin en battant l'OM il y a une semaine 2-1. Ils comptent désormais 2 points de plus que les Phocéens alors qu'il ne reste plus que trois matchs à jouer. Avec Lorient, Ajaccio et Auxerre à affronter, Lens semble avoir un calendrier plus facile que l'OM (Lille, Brest et Ajaccio).

Lille-OM, le match décisif du sprint final ?

Autant dire que les pronostics ne sont pas favorables à l'OM. Ce week-end encore, malgré un difficile adversaire comme Reims et une infériorité numérique subie dès la 20e minute, Lens a inversé la tendance pour gagner 2-1. Le RCL semble en capacité de faire le 9/9 fatal aux ambitions marseillaises. Toutefois, l'ancien olympien Marcel Dib n'y croit pas. Pour lui, Lens lâchera des points et laissera la possibilité à l'OM de le rattraper voire de le dépasser. Encore faut-il faire un sans faute pour le club phocéen. Pour Dib, l'avenir de l'OM se joue à Pierre-Mauroy samedi où il faudra à tout prix battre Lille.

Malgré une victoire attendue contre Angers (3-1), Igor Tudor, l'entraîneur de l'OM, sait que son équipe restera à la merci d'un faux-pas de Lens pour lui chiper la deuxième place de Ligue 1.https://t.co/xo6kmrNprG pic.twitter.com/uISUVGlJyH — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 15, 2023

« Selon moi, Lens ne va pas réussir à gagner à Lorient et à Auxerre. Ce week-end sera extrêmement important pour le classement final. Si on gagne ce match-là, on finira 2e, j'en suis convaincu. Ce sera très difficile, car les Olympiens apparaissent un peu émoussés depuis quelques semaines. Mais ça peut le faire, parce qu'on est meilleurs à l'extérieur où l'on joue de manière plus libérée », a relaté de manière optimiste à la Provence Marcel Dib. Un match nul de Lens à Lorient et un succès marseillais à Lille remettraient les deux formations à égalité. Dans ce cas-là, Lens et l'OM pourraient devoir être départagés à la différence de buts. Un scénario encore plus fou que la saison dernière serait alors à prévoir, une pluie de buts aussi sans doute.