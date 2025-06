L'OM accepte de vendre Balerdi et Greenwood

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Mason Greenwood et Leonardo Balerdi ont peu de chances de quitter l’OM cet été. Les deux tauliers de l’effectif olympien seront en revanche sur le marché des transferts dans un an, et vont rapporter gros à Marseille.

L’Olympique de Marseille sort d’une saison aboutie avec une belle deuxième place en Ligue 1 et une qualification directe pour la Ligue des Champions. L’objectif du club phocéen est donc de miser sur un maximum de stabilité cet été. Roberto De Zerbi reste, et avec lui la plupart de ses cadres. Sauf offre mirobolante, Hojbjerg, Gouiri, Rabiot, Rulli ou encore Murillo devraient rester. Un constat qui s’applique aussi pour Leonardo Balerdi et Mason Greenwood, qui ont porté l’OM en 2024-2025. Un départ de l’international argentin et de l’ancienne pépite de Manchester United est en revanche probable l’été prochain. La stratégie de l’Olympique de Marseille sur le marché des transferts le confirme d’ailleurs puisque Medhi Benatia et Pablo Longoria ont recruté CJ Egan-Riley afin que l’Anglais soit le successeur de Balerdi dans un an.

Bakayoko à l'OM, la décision est prise https://t.co/62ZOKOewfH — Foot01.com (@Foot01_com) June 25, 2025

De la même façon, l’OM cherche actuellement un ailier droit suffisamment fort pour doubler le poste de Mason Greenwood cette saison, avant de prendre sa place dans le onze titulaire d’ici un an, comme le rapporte le compte spécialisé Le Petit OM. « Plusieurs choses concernant Bakayoko : bien placé dans une short-list de joueurs au poste d'ailier droit mais pas le seul dossier en cours. L’OM veut une doublure capable de bousculer Mason mais aussi de le faire souffler avec la répétition des matchs. Comme pour CJ avec Balerdi, l'objectif c'est saison 1 en binôme (doublure) prendre la place en saison 2 » explique le compte X, avant de conclure.

La stratégie mercato de l'OM décryptée

« L'OM pourrait proposer un prêt avec option d’achat obligatoire au PSV et lui laisser un % sur le joueur afin de ne pas entamer trop son enveloppe mercato » peut-on lire. La confirmation donc que Marseille veut encore s’appuyer sur Balerdi et Greenwood cette saison, avant deux possibles ventes au prix fort dans un an. Une stratégie plutôt cohérente de la part de Medhi Benatia et de Pablo Longoria, qui ne doivent toutefois pas se tromper avec les joueurs ciblés pour les remplacer à long terme.