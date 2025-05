L'OM a un pré-accord avec un défenseur de rêve

Dans : OM.

La saison de l'Olympique de Marseille se terminera samedi au Vélodrome, mais la qualification de l'OM pour la prochaine Ligue des champions a déjà permis de débloquer des dossiers. C'est le cas pour Aymeric Laporte.

En s'assurant une place en Ligue des champions la saison prochaine, le club phocéen s'est forcément ouvert de nouvelles portes au mercato. Pour de nombreux joueurs, la qualification à l'épreuve reine en Europe est une condition impérative avant de rejoindre un club, que ce soit l'OM ou un autre. Depuis quelques jours, des dossiers ont donc avancé et c'est notamment celui d'Aymeric Laporte, le défenseur international espagnol, dont le nom est souvent associé à Marseille depuis plusieurs semaines. A un an de la fin de son contrat avec le club saoudien d'Al-Nassr, le natif d'Agen veut revenir sur le Vieux Continent, et à en croire le quotidien sportif espagnol AS, Aymeric Laporte et Pablo Longoria ont déjà franchi une première étape énorme vers la signature du joueur de 30 ans.

Laporte et l'OM, tout va dans le bon sens

Journaliste pour le média espagnol, Pablo M. Fuentenebro affirme en effet que l'Olympique de Marseille et Aymeric Laporte auraient déjà signé un pré-accord. Dans le même temps, plusieurs sources indiquent que le défenseur de 30 ans aurait obtenu le feu vert des dirigeants d'Al-Nassr pour un bon de sortie cet été. De quoi forcément envoyer un bon signal à l'OM, même si de son côté, Marca indique que si le départ de Laporte de la Saudi Pro League est acquis, des clubs de Premier League seraient récemment entrés en contact avec les agents de l'international espagnol afin qu'il rejoigne l'Angleterre plutôt que la Ligue 1 lors du mercato. Des concurrents sérieux pour Pablo Longoria et Mehdi Benatia, même si le duo marseillais a visiblement un gros coup d'avance dans ce dossier.

Roberto De Zerbi ayant fait d'un renfort défensif sa priorité numéro 1, la signature d'un défenseur de la classe d'Aymeric Laporte serait forcément un gros coup pour l'Olympique de Marseille. La présence de l'OM en Ligue des champions est forcément un énorme atout face à l'éventuelle concurrence anglaise.