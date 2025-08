L'OM a un mois pour boucler cet énorme coup

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le mercato bat son plein mais l’OM n’a pas fait du remplacement de Rongier et de Bennacer une priorité. Une anomalie que Pablo Longoria et Medhi Benatia ont bien l’intention de réparer d’ici le 31 août prochain.

Très actifs ces dernières semaines, les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont finalisé les signatures de CJ Egan-Riley, Facundo Medina, Angel Gomes, Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixao. Un recrutement quatre étoiles qui donne forcément le sourire à Roberto De Zerbi, lequel pourrait bientôt accueillir Joel Ordonez, défenseur du FC Bruges pour qui les négociations sont déjà bien avancées. Un secteur de jeu est toutefois oublié pour l’instant : le milieu de terrain. A ce poste, seul Angel Gomes a débarqué mais cela ne suffit pas à combler les départs de Valentin Rongier à Rennes et d’Ismaël Bennacer, de retour de son prêt à l’AC Milan.

Même si Geoffrey Kondogbia va être repositionné au milieu de terrain, du renfort est nécessaire dans l’entrejeu. Dans son édition du jour, La Provence confirme justement que les dirigeants de l’OM ont conscience de ce besoin. Le quotidien régional indique que le club phocéen va « tenter de saisir une opportunité de marché avant le 31 août et la fermeture du mercato ». Autrement dit, ce poste n’est pas une priorité alors que les titulaires sont identifiés avec Rabiot, Hojbjerg et Gomes devant Kondogbia, Harit et les jeunes Bakola et Nadir.

L'OM veut recruter un milieu avant le 31 août

Mais avec la qualification en Ligue des Champions, ce qui va occasionner au minimum huit matchs de plus que la saison dernière, « cela fait très léger » selon La Provence, dont l’avis est à priori partagé en interne. L’idée est clairement de faire un gros coup d’ici la fin du mercato dans un mois, sans pour autant se précipiter ou surpayer un joueur. Si les rumeurs défilent concernant l’attaque et la défense depuis le début de l’été, peu de milieux de terrain ont en revanche été évoqués dans le viseur de l’OM depuis le début du mercato… hormis Ismaël Bennacer, pour qui un retour à Marseille semble toutefois peu envisageable.