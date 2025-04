L'OM a trouvé un défenseur génial en Allemagne ‍!

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'été prochain, sur le marché des transferts, l'OM aura comme priorité de recruter un nouveau défenseur central de très haut niveau. Pas mal de profils sont étudiés même si les Phocéens pourraient bien trouver leur bonheur en Bundesliga.

L'OM a une saison à terminer en Ligue 1 et l'objectif est plus que jamais de terminer en Ligue des champions. Les choses sont pour le moment très bien parties. En fonction du classement final de l'Olympique de Marseille, la direction du club marseillais ciblera ensuite les meilleurs profils à recruter sur le mercato estival. Roberto De Zerbi a récemment été clair avec son club : il veut un nouveau défenseur central de qualité. Si les profils d'Aymeric Laporte, Olivier Boscagli ou encore Jakub Kiwior sont très appréciés, l'OM pourrait aussi décider de recruter un joueur libre de tout contrat, qui évolue actuellement au Bayer Leverkusen.

Tah, l'énorme coup de l'OM l'été prochain au mercato ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jonathan Tah (@jonathantah_)

En effet, selon les informations de Kicker, les Phocéens sont de plus en plus intéressés par la possibilité de récupérer Jonathan Tah. Le défenseur allemand va quitter Leverkusen afin de relever un nouveau challenge excitant. Roberto De Zerbi pourrait avoir les bons mots pour le convaincre de rejoindre la Canebière, surtout si l'Olympique de Marseille dispute la prochaine Ligue des champions. Il faudra également pouvoir lui promettre une belle prime à la signature et un salaire à la hauteur de ses exigences.

Surtout que le FC Barcelone veut également recruter Jonathan Tah l'été prochain et a démarré les contacts avec son entourage depuis quelques mois déjà. L'OM devra donc particulièrement bien jouer sa partition pour convaincre l'Allemand de rejoindre le club phocéen. Son arrivée serait un énorme message envoyé aux fans et observateurs marseillais concernant les futures ambitions de l'Olympique de Marseille sur la scène européenne.