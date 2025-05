L'OM a trouvé son nouveau Luis Henrique au Danemark

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Luis Henrique devrait quitter l'Olympique de Marseille l'été prochain, sans doute pour l'Inter Milan. Une perte sportive mais les dirigeants phocéens ont déjà déniché un remplaçant avec le Mexicain Rodrigo Huescas.

Même si l'Olympique de Marseille a de réelles chances de disputer la prochaine Ligue des champions, Pablo Longoria ne changera pas sa stratégie l'été prochain. Il essayera de rentrer le maximum d'argent dans les caisses de son club. La grosse vente prévue sera celle de Luis Henrique, attendu du côté de l'Inter pour une somme comprise entre 25 et 30 millions d'euros. Une belle opération financière mais une vraie perte sportive tant le Brésilien a progressé au contact de Roberto de Zerbi. Il faut vite trouver un remplaçant à la hauteur et l'OM a peut-être déniché la perle rare au Danemark.

Huescas, la pépite suivie par l'OM et Dortmund

Le joueur en question est Rodrigo Huescas selon les informations de Top Mercato. Jeune international mexicain de 21 ans, il évolue au FC Copenhague depuis cette saison. Comme Luis Henrique, il peut occuper l'intégralité du flanc droit en tant que piston. Arrivé pour 2 millions d'euros en provenance de Cruz Azul dans son pays natal, Huescas s'est bien intégré en Europe. Il a délivré deux passes décisives et a marqué son premier but en Ligue Conférence contre le club allemand d'Heidenheim.

L’OM sur les traces de Rodrigo Huescas [Exclu] #football https://t.co/LygmzDNb8s — Top Mercato ⚽️ (@TopMercato) May 7, 2025

Sous contrat jusqu'en 2029, il est surveillé de près par les dirigeants marseillais. Son prix ne devrait pas dépasser quelques millions d'euros seulement. Cependant, l'OM devra composer avec une concurrence sérieuse sur ce dossier. West Ham est sur le coup tout comme le Borussia Dortmund. Véritable rampe de lancement des pépites du vieux continent, le BVB semble plus attractif que Marseille. Les Phocéens sont néanmoins beaucoup plus proches de jouer la Ligue des champions que leurs rivaux allemands et anglais, ce qui est un avantage non négligeable.