Pablo Longoria est pressé, le mercato peut aller vite

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

La saison 2022/2023 est presque terminée et l'OM est assuré de terminer troisième. Afin de préparer au mieux la saison prochaine, Marseille souhaite immédiatement s'activer sur le marché des transferts.

Une dernière défaite à domicile et l'OM peut nourrir des regrets. Les Marseillais ont vécu une saison palpitante mais décevante à l'arrivée. Marseille a vibré, autant en Ligue 1, Coupe de France et en Ligue des Champions. Mais le club de la cité phocéenne en veut plus. Pour accéder à la C1, il faudra passer par un tour préliminaire qui fait souvent défaut aux clubs français ces dernières saisons. De nombreux départs vont être actés durant le mercato estival ainsi que des renforts. Notamment au milieu de terrain. Un secteur de jeu qui devrait beaucoup bouger cet été. Selon les informations de la journaliste brésilienne Raisa Simplicio, l'OM est très intéressé par le milieu de terrain Walace, qui évolue à l'Udinese.

Walace, un joueur fiable pour 8/10 millions d'euros

Âgé de 28 ans, le milieu de terrain brésilien évolue en Italie depuis 2019. S'il n'est pas le joueur le plus connu de la Serie A, Walace compte tout de même 5 sélections en équipe nationale et a notamment participé à la Copa America en 2016. Le joueur de l'Udinese est recommandé par Igor Tudor qui aimerait le placer devant la défense marseillaise. Un bon profil selon Dominique Baillif, spécialiste du football brésilien. « Si l’OM devait se positionner, ils feraient un bon coup. Il répond présent, il a gagné en maturité. On peut compter sur lui. Tout dépendra du montant mais aux alentours de 8/10 millions ça peut se faire. Il pourrait avoir sa place dans cette équipe de l’OM. Avec de bonnes prestations, il gagnerait sa place comme titulaire. Dans ce rôle de 6 devant la défense, il n’y a personne à Marseille. Ce serait un bon profil. On sait que Longoria a ses réseaux en Italie donc ça peut être une bonne piste » a déclaré le consultant de RTL dans un entretien avec l'émission Football Club de Marseille. L'OM connaît donc les conditions pour recruter le talentueux Walace, surtout que Pablo Longoria ne semble pas avoir envie de perdre de temps pour reconstruire son équipe cet été.