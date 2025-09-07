L'OM a tenté un énorme pari en Belgique

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'Olympique de Marseille était clairement séduit par la Belgique en cette fin de mercato estival. Après avoir recruté le milieu Arthur Vermeeren, les Phocéens visaient son compatriote Mathis Servais. Cependant, le jeune milieu offensif a préféré rester dans le plat pays.

Le championnat de Belgique est une terre fertile pour les recruteurs des clubs européens avec des cracks venant de tous les continents, comme l'Equatorien Willian Pacho, passé par Anvers, ou le Canadien Jonathan David, ancien de La Gantoise, l'ont prouvé par le passé. Les locaux sont aussi très intéressants. L'Olympique de Marseille ne peut pas dire le contraire après avoir recruté le jeune milieu récupérateur belge Arthur Vermeeren à Leipzig. Les Phocéens avaient d'autres milieux dans le viseur comme Mario Stroykens à Anderlecht et un certain Mathis Servais à Beveren.

Il avait l'Europe à ses pieds, il reste en Belgique

Inconnu du grand public français, le milieu offensif de 20 ans l'est beaucoup moins des recruteurs européens. En effet, selon Tuttomercatoweb, le joueur de Beveren (D2 Belge) était convoité par l'OM mais aussi Barcelone, l'AS Roma et le FC Séville au cours de ce mercato estival. Mathis Servais a finalement quitté son club...pour une autre formation belge ce samedi.

Il est passé de la deuxième division belge à la première en signant du côté de Malines. Auteur de 8 buts et 7 passes décisives la saison dernière, ce joueur très technique pourra poursuivre sa progression près de son cocon familial. Dommage pour l'OM qui devra attendre plusieurs mois pour s'offrir Mathis Servais et cela risque de coûter bien plus cher si le jeune homme réussit ses débuts en Jupiler Pro League.