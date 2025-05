L'OM à Rome, des voisins bruyants nommés Rudi Garcia et Jacques-Henri Eyraud

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM a décidé de quitter à nouveau Marseille pour préparer dans le calme la fin de saison. Mais le passage à Rome n'est pas de tout repos quand Rudi Garcia et Jacques-Henri Eyraud font la fête à côté.

Club ultra populaire en France, l’Olympique de Marseille arrive en terrain conquis en Italie. Mehdi Benatia y a ses entrées en ayant passé une partie de sa carrière à l’AS Roma, Pablo Longoria connait par coeur le football italien pour avoir été dirigeant à la Juventus, et Roberto De Zerbi a bien évidemment dirigé Sassuolo et joué pendant 15 ans dans la botte. Après un premier passage à Rome la semaine dernière, les joueurs marseillais ont repris la même résidence luxueuse pour préparer la rencontre à Lille de dimanche soir. C’est donc à l’hôtel Cavalieri Waldorf Astoria que la délégation marseillaise a repris ses aises avec des séances d’entrainement, du travail tactique, mais aussi du bon temps avec des balades à Rome, des tournois de ping-pong, et des sauts dans la piscine de cet hôtel de grand luxe.

Rudi Garcia est le voisin de l'OM

La délégation de l’OM a toutefois eu la surprise de voir quelques têtes connues dans ce coin très « cosy » de la capitale italienne. En effet, c’est là que Rudi Garcia avait décidé de fêter son mariage avec celle qui est désormais sa femme, Francesca Brienza, journaliste 22 ans plus jeune que lui. C’est à 200 mètres de l’hôtel des Marseillais que celui qui est sélectionneur de la Belgique mais a aussi été entraineur de l’OM, fêtait ainsi cette union à la Villa Miani. Parmi les invités, beaucoup de personnalités du football bien évidemment, dont certains que les dirigeants marseillais connaissent très bien comme son fidèle adjoint Claude Fichaux, passé aussi par l’OM, et Philippe Montanier. Mais il y avait aussi selon L’Equipe un certain Jacques-Henri Eyraud, ancien patron du club olympien, invité par Rudi Garcia en raison de leur passé commun et leur amitié restée intacte.

Un clin d’oeil qui démontre que ce séjour en Italie génère quelques surprises de taille, même si l’histoire ne dit pas si JHE est allé conseiller aux joueurs de l’OM de boire une tisane pour bien préparer la dernière ligne droite de la Ligue 1 et leur déplacement très attendu à Lille.