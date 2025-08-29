L'OM a recruté un Aubameyang 2.0

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

De retour à l'Olympique de Marseille cet été après un an passé en Arabie Saoudite, Pierre-Emerick Aubameyang n'a pas perdu de sa superbe. Mieux, pour Ghislain Printant, il est encore plus fort que lors de son premier passage.

Ce qui n'était qu'une folle rumeur au départ est rapidement devenu réalité. Pierre-Emerick Aubameyang a résilié son contrat qui le liait au club d'Al-Qadsiah pour rejoindre librement l'Olympique de Marseille. Une deuxième aventure qui suit la première qui s'était arrêtée un an plus tôt. Et malgré son âge (il a fêté ses 36 ans en juin), il ne semble pas avoir perdu de sa superbe. Pour Ghislain Printant, ancien adjoint de Jean-Louis Gasset lors de son passage sur le banc de l'OM, l'international gabonais est même encore meilleur aujourd'hui que ce qu'il n'était avant de quitter la Canebière.

Aubameyang, déjà loué

« Le fait que l'effectif soit plus riche, en qualité et en quantité, facilitera sa gestion. Tout ne reposera pas sur ses épaules. Il apportera également des caractéristiques variées à l'attaque et son charisme au vestiaire. Il a sa place sans trop en prendre, sait quand il faut intervenir et est écouté. Cela prouve qu'il a toujours faim de foot et qu'il a peut-être un goût d'inachevé avec l'OM, cette ferveur et cette passion que dégage le public. (...) La devise "Droit au but", ça lui correspond bien (sourire) », a déclaré Ghislain Printant dans un grand format réalisé par L'Equipe sur le retour de Pierre-Emerick Aubameyang à l'OM.

Pour l'ancien entraineur adjoint marseillais, il ne fait aucun doute que la version actuelle de « PEM » sera bien plus valorisée grâce à la qualité de l'effectif actuel. Un effectif qui dispose d'une force offensive bien plus importante que par le passé. En attendant, Aubameyang a déjà inscrit 2 buts en Ligue 1. C'était un doublé face au Paris FC lors de l'écrasante victoire des siens (5-2) au Vélodrome.