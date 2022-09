L'OM a montré ses muscles à toute l'Europe au mercato

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Le mercato est fini et l'OM est vraiment satisfait de son travail. Surtout que des gros départs auraient pu faire très mal, mais Pablo Longoria a tenu le coup.

Il a été énormément questions des recrues cet été à l’OM, puisque Pablo Longoria a fait de Marseille le Nottingham Forest français en dépassant allègement la barre des 10 nouveaux joueurs. De quoi former une équipe compétitive à ses yeux pour cette saison, avec le championnat et la Ligue des Champions en ligne de mire. Côté vente, cela a été beaucoup moins drôle avec de grosses difficultés pour faire partir les indésirables, qui ont finalement trouvé preneur à l’arrache en fin de mercato. Pas de quoi faire plaisir au propriétaire Frank McCourt, qui avait demandé de faire rentrer de l’argent dans les caisses cet été. Cela n’a pas freiné Pablo Longoria, qui a préféré renforcer l’équipe plutôt qu’écouter son boss, et c’est aussi pourquoi il est tant apprécié par les supporters.

Gerson, Aston Villa était chaud

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Néanmoins, l’OM a été attaqué au niveau des gros transferts cet été, et deux joueurs à forte valeur marchande ont été sollicités. Il s’agit du Brésilien Gerson et du nouvel international français Matteo Guendouzi. « On a eu des offres pour Gerson, plusieurs en Angleterre et une en Espagne. Puis une offre en Italie pour Mattéo Guendouzi. Je ne vais dire ni le prix ni les clubs, mais on a tenu », a expliqué le président de l’OM, qui confirme la rumeur liant Gerson à Aston Villa dans les derniers jours du mercato. Les montants n’ont en effet pas été révélés, mais connaissant la puissance financières des clubs anglais, cela pouvait certainement monter haut. Surtout quand il s’agit de faire craquer des clubs français qui ne sont à la base pas vendeurs. Mais Marseille et son président ont tenu la barre, ce qui a eu le don de provoquer la satisfaction des supporters, mais surtout celle de son entraîneur Igor Tudor, qui s’est dit ravi par le recrutement effectué. Un mercato qui n’aurait au final peut-être pas déplu à Jorge Sampaoli, mais c’est une autre histoire.