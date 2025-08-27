L'OM a l'assaut d'une superbe surprise offensive

Dans : OM.

Le dossier Edon Zhegrova traînant en longueur, et déterminé à se renforcer offensivement, l'Olympique de Marseille travaille sur la possible signature d'Eljif Elmas, l'attaquant international macédonien de Leipzig.

Pablo Longoria et Medhi Benatia ont de nombreux dossiers à régler d'ici à lundi, date de la fermeture du mercato, et forcément les dirigeants de l'OM ne peuvent pas s'éterniser sur tel ou tel dossier. Depuis plusieurs semaines, on évoque l'intérêt marseillais pour Edon Zhegrova, qui est dans sa dernière année de contrat avec Lille. L'ailier international kosovar n'est pas insensible à l'intérêt du club phocéen, mais le LOSC prend son temps, car la Juventus pense également à Zhegrova pour renforcer l'effectif d'Igor Tudor. Alors, même si le joueur lillois est la priorité numéro 1, l'Olympique de Marseille s'est par ailleurs tourné vers Leipzig afin de connaître les conditions d'un transfert d'Eljif Elmas. Le compte spécialisé @LePetitOM révèle l'intérêt de l'OM pour l'attaquant aux 69 sélections avec l'équipe de Macédoine du Nord.

Eljif Elmas cible offensive de l'OM

Sous contrat avec Leipzig jusqu'en 2028, Eljif Elmas avait été prêté pour les six derniers mois de la saison dernière au Torino, mais il a désormais réintégré l'effectif du club de Bundesliga. Pour l'Olympique de Marseille, la concurrence dans le dossier de l'attaquant macédonien viendra de Naples, car l'insider révèle que les champions d'Italie, eux aussi très intéressés par Eljif Elmas, ont déjà fait une proposition de prêt avec option d'achat à Leipzig. Un étonnement revirement de situation pour le Napoli, puisque le club entraîné par Antonio Conte avait vendu Elmas à Leipzig lors du mercato d'hiver 2024 pour la coquette somme de 24 millions d'euros.

Un an et demi plus tard, Naples est donc en concurrence avec l'OM pour l'attaquant de 25 ans, ce qui en dit long sur le potentiel de l'international. À voir si Pablo Longoria et Medhi Benatia iront au bout de ce dossier, ou s'il s'agit de mettre un coup de pression supplémentaire sur Lille. De son côté, Le Petit OM précise que le dossier Zhegrova est indépendant de celui d'Elmas.