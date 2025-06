L'OM a l'assaut d'un jeune crack français

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Désireux de recruter du sang neuf pour renforcer son effectif en vue des échéances de la saison prochaine, l'Olympique de Marseille a pris des renseignements auprès du FC Nantes pour évaluer la faisabilité d'un transfert de Matthis Abline.

La saison prochaine, l'Olympique de Marseille retrouvera la Ligue des champions. A cette occasion, la direction phocéenne a pour objectif de renforcer son effectif afin d'éviter de se ridiculiser sur la scène européenne. Les besoins du club sont nombreux, notamment dans le secteur défensif. Mais avec le départ de Luis Henrique à l'Inter Milan, une place est désormais vacante dans la ligne offensive. Pour la combler, le tandem Longoria-Benatia a une idée bien précise.

L'OM pense à Matthis Abline, la concurrence est rude

Pas contre l'idée de recruter des joueurs français, l'Olympique de Marseille semble avoir trouvé la recrue idéale pour renforcer son secteur offensif. Selon les informations de Foot Mercato, la direction marseillaise a pris des renseignements auprès du FC Nantes pour un recrutement de Matthis Abline. L'international Espoirs français intéresse particulièrement le club de la cité phocéenne par ses qualités techniques impressionnantes, sa polyvalence et par le fait que son profil soit jugé compatible avec les exigences de Roberto De Zerbi.

Pour se l'offrir, il faudra toutefois se montrer beaucoup plus convaincants que les nombreux autres clubs français à l'affût. FM rappelle que le RC Strasbourg, le Paris FC, Lens et surtout le LOSC aimeraient s'adjuger ses services lors du mercato estival. Nantes, qui a déboursé 10 millions d'euros pour le recruter au Stade Rennais la saison dernière, ne compte pas négocier en dessous de 15 millions d'euros. Une somme qui parait dérisoire face aux qualités affichées par Matthis Abline tout au long de la saison. Pour rappel, il sort d'un exercice à 11 buts et 2 passes décisives, dans une équipe dirigée par Antoine Kombouaré régulièrement perdue.