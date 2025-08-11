L’OM a fait une belle boulette avec ce flop

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Après la victoire en amical contre Aston Villa (3-1) samedi, Roberto De Zerbi a confié qu’il attendait la signature d’un latéral gauche. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille avait peut-être déjà la solution la saison dernière, lorsqu’il n’avait pas cru au potentiel d’Amar Dedic.

Ce sera peut-être la septième recrue de l’Olympique de Marseille. Suite au départ de Quentin Merlin, Roberto De Zerbi attend le successeur du Néo-Rennais. « Oui, quelqu’un arrivera à ce poste de latéral gauche », annonçait l’entraîneur marseillais après le match amical remporté contre Aston Villa samedi. Les pistes étudiées n’ont pas encore filtré. Mais le président Pablo Longoria et son directeur sportif Medhi Benatia, habitués à avancer en toute discrétion, travaillent probablement sur divers dossiers.

L'OM risque de le regretter

Les deux dirigeants auraient quand même pu s’éviter ce chantier s’ils avaient conservé Amar Dedic. Le latéral de 22 ans, arrivé l’hiver dernier en provenance du Red Bull Salzbourg, avait été choisi pour son profil offensif et sa capacité à évoluer sur les deux côtés. Mais son expérience à l’Olympique de Marseille a été un échec. Le Bosnien n’a jamais gagné les faveurs de Roberto De Zerbi qui lui préférait Amir Murillo à droite et Ulisses Garcia à gauche. Résultat, Amar Dedic n’avait disputé que 10 matchs de Ligue 1, dont seulement 2 en tant que titulaire.

Une statistique largement insuffisante pour atteindre les 50% de minutes jouées, soit la condition afin que son transfert devienne définitif. Le latéral polyvalent a donc repris la direction de Salzbourg avant d’être à nouveau transféré à Benfica cet été. Et cette fois, ses débuts avec les Lisboètes sont très prometteurs. Intéressant face à l’OGC Nice (victoire 0-2) mercredi dernier au troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, Amar Dedic semble s’installer dans le onze et confirme le potentiel initialement aperçu par les Marseillais. Sa réussite pourrait susciter quelques regrets côté olympien.