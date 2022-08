L'OM a fait un mercato monstrueux, la Ligue 1 tremble

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Dimanche soir, l'OM se rend à Brest pour confirmer sa première réussie face à Reims le week-end précédent. Pour l'entraîneur brestois, Michel Der Zakarian, son équipe va souffrir face à un OM plus fort que jamais.

Les doutes d'une préparation ratée, marquée par une tension forte dans le vestiaire et quelques départs importants, sont désormais oubliés à l'OM. Le club phocéen a connu une dernière semaine plus calme après son succès 4-1 aux dépens de Reims. Une bouffée d'air frais qui a conforté Igor Tudor et indirectement la stratégie de Pablo Longoria. Ce dernier a encore ses détracteurs qui rappelleront les difficultés de l'OM pour vendre des joueurs. Toutefois, au niveau des arrivées, les choses prennent forme progressivement avec neuf arrivées confirmées à plus de deux semaines de la fin du mercato.

Der Zakarian va affronter une équipe de C1 avec l'OM

Jonathan Clauss, Jordan Veretout, Nuno Tavares et bien sûr Alexis Sanchez. De très beaux noms pour faire rêver les supporters et assumer son statut lors de la prochaine Ligue des champions. Cette équipe peut elle rivaliser avec les grands d'Europe en C1 ? Il faudra attendre un mois pour avoir la réponse. Mais, pour Michel Der Zakarian qui retrouve l'OM avec sa formation de Brest dimanche soir, il n'y a pas de doute sur la valeur de cette formation olympienne.

💬Michel Der Zakarian (coach Brest) :



« C'est une équipe qui va jouer la Ligue des Champions, qui a fait un recrutement pour jouer cette compétition. Ils ont doublé, voire même triplé, tous les postes. Ils ont un effectif de grande qualité avec des joueurs expérimentés, techniques, très forts mentalement. À nous, le petit poucet, de les bousculer. J'espère qu'on ne va pas les regarder jouer. Il faut qu'on soit connecté avec notre public - le stade va être plein - pour faire un gros match. Alexis Sanchez ? C'est un joueur qui a été dans de grosses écuries. Il a un peu moins joué ces trois dernières années, mais c'est un joueur de grande qualité », a t-il indiqué en conférence de presse d'avant-match. Un constat qui tranche avec les projections alarmistes des observateurs sur cet OM. Des analyses déjà passées de mode tandis que le club phocéen devient de plus en plus armé au fil des jours.