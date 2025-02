L'OM a fait l'affaire du siècle en dépensant 2,5ME

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Parmi les nombreux transferts faits par l'Olympique de Marseille ces dernières années, la signature d'Amir Murillo n'a pas été la plus spectaculaire. Mais elle est probablement l'une des plus rentables.

Le 30 août 2023, à la veille de la fermeture du mercato d’été, Pablo Longoria avait fait signer Amir Murillo, un défenseur international panaméen pas vraiment connu du côté de Marseille. Arrivé d’Anderlecht, pour 2,5 millions d’euros, le natif de Colon avait effectué l’essentiel de sa carrière aux États-Unis avant de débarquer en Belgique, où il ne faisait pas du tout l’unanimité. Mais, avec un an et demi de recul, il s’avère que le défenseur, qui a fêté ses 29 ans mardi, est devenu un cadre de Roberto De Zerbi, avec 22 matchs à son actif cette saison toutes compétitions confondues. Ce qui lui a même valu les félicitations de l'entraîneur italien de l'OM en public. Pour Le Phocéen, la signature d'Amir Murillo est l'un des plus beaux coups réalisés par le patron de l'Olympique de Marseille et financièrement ça paie.

Son prix grimpe, l'OM se frotte les mains

Le site spécialisé dans l'OM dit tout le bien qu'il pense du défenseur international panaméen sous contrat avec le club marseillais jusqu'en 2026 et qu'il va donc falloir prolonger sous peine de le voir partir libre dans un an. « Cité comme potentiel partant à chaque mercato cette saison, il serait très surprenant qu’il le soit de nouveau cet été, surtout s’il continue sur sa lancée. À 29 ans, il se pourrait même qu’il n’ait pas encore fini de progresser ! », précisent nos confrères provençaux.

¡𝗥𝗜𝗡𝗚 ,𝗥𝗜𝗡𝗚 ,𝗥𝗜𝗡𝗚! ☎️

¡𝗔𝗟𝗢́, 𝗔𝗟𝗢́, 𝗔𝗟𝗢́! 👋



Michael Amir Murillo Bermúdez nació un día como hoy pero de 1996 en Panamá 🎂🇵🇦



Allá va eso Marsella es salsaaaa 🎶💙 @Amir_Murillo62 pic.twitter.com/PR0qeJT1OC — Olympique de Marseille 🇵🇦 (@OM_Espanol) February 11, 2025

Quoi qu'il en soit, l'Olympique de Marseille a fait une belle opération, puisque la valeur d'Amir Murillo a presque triplé depuis qu'il a signé à l'OM à l'été 2023. Le site Transfermarkt valorise le défenseur à 7 millions d'euros, et son prix grimpe de mois en mois, preuve que l'intérêt d'autres clubs européens augmente pour le défenseur marseillais et que Pablo Longoria ne s'était pas trompé en allant le chercher en Belgique.