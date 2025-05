L'OM a fait l'affaire du siècle avec Amine Gouiri

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Auteur de 10 buts et de 3 passes décisives depuis son arrivée à l’OM au mois de janvier, Amine Gouiri, auteur d’un doublé au Havre, s’impose plus que jamais comme le grand attaquant du club phocéen.

Auteur d’un triplé contre Brest il y a deux semaines et buteur à Lille le week-end dernier, Amine Gouiri a encore frappé, samedi soir sur la pelouse du Havre. L’international algérien y est cette fois allé de son doublé, permettant à l’Olympique de Marseille de valider son ticket pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Les doutes étaient pourtant nombreux, il y a six mois, quand Medhi Benatia a décidé de lâcher 20 millions d’euros pour faire venir l’ancien Rennais afin de compenser le départ d’Elye Wahi à Francfort. A Marseille, plus personne ne doute aujourd’hui d’Amine Gouiri, à tel point que l’OM en fera sans doute son titulaire en attaque la saison prochaine, malgré la qualification en Ligue des Champions. Journaliste pour Winamax, Thomas Bonnavent n’a pas honte de le dire, l’OM n’a pas eu un tel numéro neuf depuis un long moment.

📊Les statistiques FOLLES d’Amine Gouiri avec Marseille :



👕 13 matchs

⚽️ 10 buts

🅰️ 3 passes décisives



« Ça fait longtemps que l’OM n’a pas eu un joueur de la qualité de Gouiri dans tout ce que ce poste demande. Tous ses ballons sont de qualité, son retour de vestiaire est magnifique. Mérité pour lui. Finition, contrôle, déviation, passes, il sait tout faire » a publié le journaliste, scotché par la demi-saison exceptionnelle d’Amine Gouiri. Son collègue Walid Acherchour est sur la même longueur d’ondes. « Comment ne pas trop en faire sur Amine Gouiri ? C’est quand même dur hein » a publié le consultant de DAZN, dithyrambique depuis plusieurs semaines au sujet du buteur algérien.

Amine Gouiri fait l'unanimité à Marseille

Journaliste pour l’AFP, Stanislas Touchot était lui assez sceptique quant à l’arrivée de Gouiri, mais il ne peut que reconnaître que le numéro neuf marseillais plane actuellement. « J'aimais bien Wahi et j'aurais aimé qu'il réussisse à l'OM. Mais il faut reconnaître que le move Wahi-Gouiri a pesé très lourd dans le succès de la saison » a-t-il publié sur X. Avec un entraîneur d’une exigence extrême tel que Roberto De Zerbi, il semblerait qu’Amine Gouiri a enfin trouvé le club et l’environnement qui lui correspondent pour exprimer au mieux ses qualités. Il ne reste plus qu’à espérer que cela dure la saison prochaine, même si tout sera différent avec la Ligue des Champions à jouer.