L'OM « ‍a des faiblesses ‍», Rennes n'a pas peur

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'OM a été assez impressionnant durant la phase de préparation, mais cela n'empêche pas le Stade Rennais d'afficher sa confiance au moment de recevoir Marseille ce vendredi soir au Roazhon Park.

La saison 2024-2025 s'était terminée par un OM-Rennes au Vélodrome et le hasard fait que le championnat de Ligue 1 commencera ce vendredi par un Rennes-OM, mais cette fois en Bretagne. Alors que le club breton s'est encore une fois offert un gros turn-over lors de ce mercato après le fiasco de l'an dernier, Habib Beye est cependant conscient que la formation de Roberto De Zerbi est un sacré morceau. Et même si le PSG est le favori logique pour le titre de champion de France, l'Olympique de Marseille est en mesure de profiter d'un faux-pas toujours possible des champions d'Europe. A quelques heures de ce choc inaugural, l'entraîneur du Stade Rennais est plutôt serein, et il pense avoir les moyens de déjà secouer une équipe phocéenne qui sera soutenue en nombre au Roazhon Park.

Rennes sait que l'OM est prenable

Se confiant dans Ouest-France, Habib Beye a bien conscience que cette première rencontre de la saison ne sera pas facile pour le Stade Rennais, mais l'ancien joueur de l'OM a quelques idées pour faire déjouer Marseille. « On sait qu’ils prétendent jouer le titre cette saison, prévient le coach des Rouge et Noir. Mais on doit être capable de rivaliser avec cette équipe, à travers la confiance accumulée dans notre préparation, parce que c’est l’ambition que l’on doit tous avoir. On sait les forces qu’ils ont, on sait aussi leurs faiblesses, et ce sera à nous d’exploiter au mieux les failles qu’ils pourront nous laisser. On sait que ces gros matches se jouent sur des détails et il faudra que l’on soit très, très concentré », a prévenu l'entraîneur du Stade Rennais à quelques heures de la rentrée des classes en Ligue 1.

𝙅𝙊𝙐𝙍 𝘿𝙀 𝙈𝘼𝙏𝘾𝙃 🔴⚫️



Dans notre antre, faire résonner 𝒗𝒐𝒕𝒓𝒆 𝒇𝒆𝒓𝒗𝒆𝒖𝒓.



20h45. #SRFCOM pic.twitter.com/WljuPwY9IF — Stade Rennais F.C. (@staderennais) August 15, 2025

Les rencontres entre les deux équipes sont toujours très spectaculaires, il est vrai que l'OM et Rennes ont eu d'innombrables occasions de se rencontrer en Ligue 1, puisque l’OM (76) et le Stade Rennais (69) sont les deux équipes comptant le plus de saisons en Ligue 1 parmi celles actuellement présentes dans le championnat. Le club breton et son adversaire provençal ont même joué le tout premier championnat de France en 1932-1933. De quoi se créer des vraies rivalités.