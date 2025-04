L'OM a déjà trouvé le remplaçant de Murillo

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Homme fort de l’OM sous Roberto De Zerbi cette saison, Amir Murillo a récemment prolongé jusqu’en 2028. Mais le défenseur de 29 ans est courtisé, et Marseille pourrait en profiter pour réaliser une belle vente.

Avec 29 matchs disputés cette saison pour 1 but et 3 passes décisives, Amir Murillo est devenu au fil des mois un joueur fiable à l’Olympique de Marseille. Arrivé sur la pointe des pieds en provenance d’Anderlecht pour moins de 3 millions d’euros il y a bientôt deux ans, le défenseur panaméen a rapidement séduit Roberto De Zerbi grâce à sa polyvalence, son apport offensif et sa vitesse. Prolongé jusqu’en 2028 par l’OM, le joueur de 29 ans fait l’objet de convoitises en Angleterre, ce dont Pablo Longoria pourrait profiter pour ficeler une vente à plus de 10 millions d’euros.

🚨🆕 Marseille, Lille, Leeds United & Sheffield United will try to sign Max Aarons this summer on loan from Bournemouth along with other big interest from top European leagues. pic.twitter.com/LKaTPrkyvt — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) April 29, 2025

En cas de départ de Murillo, le club phocéen se mettra en quête d’un nouveau latéral droit et un nom est évoqué par Ekrem Konur. Selon le journaliste turc, l’Olympique de Marseille fait partie, au même titre que Lille, des clubs très intéressés par le profil de Max Aarons, défenseur sous contrat avec Bournemouth et prêté cette saison au FC Valence. Le natif de Londres réalise une saison quasiment blanche en Espagne, où il est rarement titulaire, mais son potentiel ne fait aucun doute aux yeux des clubs qui s’intéressent à lui. C’est le cas de l’OM et du LOSC donc, mais également de Leeds et de Sheffield United.

Un intérêt de l'OM pour Max Aarons ?

La bataille risque de faire rage pour s’offrir le latéral de 25 ans, dont les qualités offensives plaisent à Roberto De Zerbi. Du côté des supporters olympiens, on risque toutefois de se demander quel est l’intérêt de vendre un joueur fiable et apprécié tel que Murillo afin de recruter un joueur dont la réussite est loin d’être garantie au vu de sa saison ratée en Liga. Reste maintenant à voir si cet intérêt ira plus loin du côté de la direction de l’OM avec une possible offre et si oui, à quel hauteur de prix. Quoi qu’il en soit, Medhi Benatia et Pablo Longoria sont déjà au travail et multiplient les prises de renseignements afin de dégainer rapidement lors du mercato estival.