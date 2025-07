L'OM a choisi Aguerd, son prix est monstrueux

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM souhaite encore recruter un défenseur central d'ici à la fin du mercato et la priorité des dirigeants olympiens se nomme à présent Nayef Aguerd. Mais pour s’offrir l’international marocain, il faudra y mettre le prix.

A la recherche d’un défenseur central supplémentaire après les signatures de CJ Egan-Riley et de Facundo Medina, l’Olympique de Marseille a identifié sa nouvelle priorité. Malgré des rumeurs persistantes en Italie quant à un intérêt pour Evan Ndicka, les dirigeants de l’OM ont jeté leur dévolu sur Nayef Aguerd. Selon les informations de L’Equipe, le défenseur marocain de West Ham est le choix numéro un de Mehdi Benatia et de Roberto De Zerbi à ce poste. L’ancien Rennais est perçu comme le renfort idéal, avec une grosse expérience, une qualité de relance en-dessus de la moyenne avec son pied gauche et un fort leadership.

Ce dossier est toutefois difficile pour Marseille à bien des égards. Le quotidien national explique notamment que Nayef Aguerd est très courtisé à travers l’Europe, en plus d’avoir un imposant salaire made in Premier League. Enfin et c’est peut-être le plus gros obstacle pour l’Olympique de Marseille, West Ham voudra « un montant important, quelle que soit la formule choisie (transfert ou prêt avec option d’achat obligatoire ». Ces derniers jours, on parle d’exigences supérieures à 25 millions d’euros de la part des Hammers pour un potentiel transfert de Nayef Aguerd, qui sort d’une saison pleine en prêt à la Real Sociedad.

Aguerd est la priorité n°1 de l'OM

Des clubs tels que la Juventus Turin, le Bayer Leverkusen et plus récemment l’Atlético et le FC Barcelone s’intéressent également à lui, mais on ignore quel club parmi ceux-ci font réellement du joueur une priorité. Marseille a en tout cas une concurrence démentielle à dépasser pour signer un très gros coup en défense. Mehdi Benatia, qui officiait comme intermédiaire il y a quelques années, connait bien le joueur et avait tenté de le placer à l’AC Milan en 2022. Le directeur sportif de l’OM va maintenant tenter de profiter de ses excellentes relations avec Nayef Aguerd et son entourage pour griller les autres clubs et ainsi offrir à Roberto De Zerbi un top joueur à ce poste si prisé de défenseur central.