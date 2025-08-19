L'OL lance le Stade Brestois Project

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a parfaitement réussi son entame de Ligue 1 en allant battre le RC Lens. Une victoire à l'extérieur qui fait beaucoup de bien au groupe de Paulo Fonseca.

Sauvé de justesse d'un destin qui aurait pu être tragique pour son avenir, l'OL savoure le fait d'être en Ligue 1. Les Gones n'ont plus les mêmes moyens qu'auparavant mais comptent bien jouer leur chance à fond cette saison. Sans pression, les hommes de Paulo Fonseca veulent mettre en avant le collectif. A Lens, l'OL a joué une partition cohérente pour repartir de Bollaert avec les trois points de la victoire. Une victoire qui fait beaucoup de bien aux Rhodaniens et qui les motive à viser plus haut. Dans l'idéal, l'Olympique Lyonnais aimerait suivre l'exemple du Stade Brestois, qui avait réussi il y a deux saisons à se qualifier en Ligue des champions alors que personne ne les attendait.

L'OL conscient de ses forces et faiblesses mais...

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Il y a quelques heures, Jorge Maciel l’adjoint de Paulo Fonseca, a en effet livré dans des propos rapportés par Le Progrès : « On n’est peut-être pas bling-bling, mais on est cohérent. On sait ce que l’on doit faire pour progresser et avancer, et il n’y a que ça qui compte. Vous avez suivi Brest il y a deux ans, ils n’étaient pas attendus pour aller en Ligue des champions et ils l’ont fait. Dans le football, c’est ça, c’est le travail qui vous emmène en haut ». A l'OL, tout le monde est donc concentré pour avancer dans l'humilité et le travail afin de redresser la barre. Surtout que d'autres départs importants pourraient intervenir d'ici la fin du marché des transferts estival. Malick Fofana ou encore Georges Mikautadze sont des joueurs très courtisés. Il faut donc s'attendre à bien des choses dans le Rhône jusqu'au bout du mois d'août.