L'OL en Ligue 2, l’OM a un rêve à 25 millions

Par Hadrien Rivayrand

L'OL est dans le flou le plus total concernant son avenir proche. Il se dit même que les Gones pourraient être rétrogradés en Ligue 2 s'ils ne parviennent pas à se qualifier pour la prochaine Ligue des champions.

L'Olympique Lyonnais a encore deux rencontres à disputer en Ligue 1 avant la fin de la saison. Il reste un infime espoir de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Les chances rhodaniennes sont fortement compromises suite à la défaite contre le RC Lens. Il se dit même que les Gones ont désormais de grandes chances d'être rétrogradés en Ligue 2, voire pire, si John Textor n'arrive pas très vite à renflouer les caisses et rassurer la DNCG. Compte tenu des problèmes financiers de l'OL, des ventes sont dans tous les cas attendues. Et beaucoup de fans de... l'OM aimeraient que leur équipe passe à l'action pour récupérer Malick Fofana.

Un rêve un peu fou mais...

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Malick Fofana 🎭 (@malick_fofana7)

Ces dernières heures sur X, nombreux ont en effet été les posts de fans phocéens demandant à leur club récupérer Fofana, qui pourrait être bradé. On pouvait notamment voir comme commentaires : « Malick Fofana, l’un des profils que je préfère, auteur d’une très bonne saison (11B et 6A en 39 TCC). Il sera très difficile à attirer mais il faudra tenter le coup (surtout avec la situation de Lyon), joueur qui fait les efforts défensifs et très bon en possession du ballon » ; « J'invite solennellement l'OM à venir en aide à l'OL. Un ticket à 30 millions d'euros pour le duo Fofana-Cherki et permettre à l'OL de ne pas envisager la rétrogradation administrative. » ; « Juste Fofana c’est jouable en vrai » ; « On peut en faire notre club satellite » ; « Fofana ou Ben Seghir et je vous jure qu’on est heureux OM_Officiel » ou encore « Ce serait un coup vraiment bon pour l’OM mais c’est improbable ». Malick Fofana est pour l'instant estimé à 25 millions d'euros. Beaucoup de clubs seront sur les rangs si l'OL le mettait en vente. En tout cas, l'OM sait que le Belge est très apprécié de ses supporters.